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Хабар у вигляді 14,5 млн грн знижки на квартиру: Чернишов отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Хабар у вигляді 14,5 млн грн знижки на квартиру: Чернишов отримав підозру
Олексій Чернишов отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн
фото: «РБК-Україна»

Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратураповідомили чинному віцепрем'єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Мова йде про Олексія Чернишова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«Він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому підприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з «потрібною» будівельною компанією інвестиційні договори.

«За ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів», – зазначили в НАБУ.

Проте цьому завадив арешт ділянки.

«За успішну реалізацію оборудки забудовник «винагородив» міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн», – пояснили правоохоронці.

На більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.

Чернишов вже відреагував на дану ситуацію.

«Мав конструктивний діалог з детективами НАБУ, який тривав більше двох годин. Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині. Ознайомлююся з усіма наданими документами», – написав він.

Нагадаємо, в ніч з 10 на 11 червня віцепрем'єр Чернишов потягом вирушив у закордонне відрядження в Чехію, а згодом відвідав й інші країни ЄС. Поїздка міністра за кордон збігається з датами повідомлень про підозри особам, які повʼязані з корупційною схемою в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

12 та 13 червня детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі колишньому державному секретарю Мінрегіону, раднику міністра, директорці держпідприємства, забудовнику та його довіреній особі.

Варто зазначити, що фігуранти справи безпосередньо повʼязані з міністром Чернишовим. Журналісти зазначали, що Чернишов також фігурує в корупційній оборудці, яка під час повномасштабного вторгнення могла завдати державі збитків на понад мільярд гривень. Повідомлялося, що правоохоронці готують підозру Чернишову.

Водночас Міністерство національної єдності повідомило, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу, яке проходить у штатному режимі, а «подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем’єр-міністра». За словами глави уряду, відрядження у Чернишова триватиме до кінця цього тижня.

Народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що правоохоронці надсилали документ до Кабінету Міністрів про виклик віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова для вручення підозри.

До слова, 3 грудня 2024 року Кабмін ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності. Також 3 грудня Верховна Рада призначила на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова, який очолював «Нафтогаз».

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Теги: НАБУ хабар САП квартира Олексій Чернишов підозра

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