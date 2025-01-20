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Посадовець Міноборони отримав підозру у розтраті 5 млн грн на закупівлі паперу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Посадовець Міноборони отримав підозру у розтраті 5 млн грн на закупівлі паперу
Посадовець уклав договір на постачання паперу, який передбачав постачання товару за цінами, що значно перевищували ринкові
фото: Бюол економічної безпеки України

Посадовець Міноборони у 2023 році уклав договір на постачання паперу офсетного за цінами, які значно перевищували ринкові, що призвело до розтрати коштів на понад 5 млн грн

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру начальнику управління Командування Сил підтримки Збройних Сил України, який здійснив розтрату державних коштів. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України. 

Повідомляється, що досудовим розслідуванням було встановлено, що посадовець, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, під час проведення закупівель у 2023 році уклав договір на постачання паперу офсетного. 

Договір передбачав постачання товару за цінами, які значно перевищували ринкові, що призвело до розтрати коштів Міністерства оборони України. Внаслідок таких протиправних дій бюджету України завдано понад 5 млн грн збитків.

Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Наразі вживаються заходи щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. 

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату. Він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. За словами правоохоронців, підозрюваний та його спільник-підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. За даними ЗМІ, йдеться про нардепа Віктора Бондаря.

Раніше контррозвідка Служби безпеки та детективи Національного антикорупційного бюро викрили на корупції двох посадовців Командування Сил логістики ЗСУ. За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету України збитків на 27,3 млн грн. Як встановило розслідування, посадовці Міноборони закуповували запчастини за безпідставно високою вартістю у підконтрольної компанії-посередника.

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Теги: корупція в Україні Міноборони держзакупівлі

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