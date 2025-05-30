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Міноборони презентувало дрон, який «ігнорує» ворожі РЕБи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Міноборони презентувало дрон, який «ігнорує» ворожі РЕБи
Серед ключових особливостей лінійки Stalker – рекордно низька вага котушки
фото: Міноборони

Міноборони представило дрони Stalker, які не піддаються впливу ворожих РЕБ

Міністерство оборони України презентувало нову лінійку українських FPV-дронів на оптоволокні Stalker від компанії TechEx, які демонструють унікальну стійкість до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника. Ці безпілотники вже кодифіковані з початку року і ефективно застосовуються бойовими підрозділами на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

За словами представників Міноборони, технологічні рішення, втілені в дронах Stalker, є результатом сотень бойових вильотів та постійного зворотного зв'язку від операторів з передової.

Наразі виробник TechEx зосередився на масштабуванні виробництва двох ключових моделей:

  • Stalker XO-10: Цей 10-дюймовий дрон на оптоволокні ідеально підходить для знищення техніки та особового складу ворога на передових позиціях. Він розроблений для використання в умовах щільних радіоелектронних завад, є маневровим у польоті та швидким у підготовці до вильоту, що робить його оптимальним для точкових ударів.
  • Stalker XO-15: 15-дюймовий дрон зі збільшеною дальністю та бойовим навантаженням. Він є далекобійною та важкоозброєною відповіддю противнику, здатною ефективно знищувати укріплені цілі в тактичній глибині ворога. Якщо XO-10 краще підходить для ураження цілей на передньому краю, то XO-15 можна використовувати для атаки тилових пунктів управління, позицій самохідної та буксованої артилерії, а також комплексів ППО та РЕБ.

Серед ключових особливостей лінійки Stalker – рекордно низька вага котушки для українських оптоволоконних дронів. Крім того, вони отримали універсальне компонування: верхня частина рами повністю вільна для бойового навантаження будь-якої форми, а акумуляторна батарея кріпиться в нижній частині рами спереду. Таке рішення забезпечує підвищену стабільність у польоті завдяки оптимальному розподілу ваги відносно центру маси дрона.

Компанія TechEx володіє власною перевіреною технологією та обладнанням для намотки оптоволокна, а також системою керування, передачі сигналу та телеметрії. Виробник активно працює над збільшенням дальності застосування дронів до 20 та 25 км, що значно розширить їхні бойові можливості.

Нгадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам «Антидроновий пістоль» українського виробництва. 

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Теги: дрон Міноборони ЗСУ

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