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«Українські вертольоти» заявляють про загрозу рейдерської атаки. Заява компанії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Українські вертольоти» заявляють про загрозу рейдерської атаки. Заява компанії

Як пояснюють в авіакомпанії, атака розгортається не вперше.

Авіакомпанія «Українські вертольоти» заявляє про атаку на підприємство, яка розпочалася з інформаційного тиску, ударів по репутації. 16 червня авіакомпанія провела брифінг в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна», на якому закликала громадянське суспільство слідкувати за розвитком подій.

За даними представників компанії, до них із запитом, який містить звинувачення та домисли, звернулись журналісти. «Подібні методи тиску можуть свідчити про спробу рейдерського захоплення управління в авіакомпанії. Ми цілком відкриті, тож відповідаємо на всі запитання чесно та розраховуємо на суспільний розголос та підтримку громадянського суспільства», – заявила комунікаційна директорка авіакомпанії »Українські вертольоти» Леся Червінська.

Представниця компанії нагадала: попри те, що повітряний простір над Україною закритий, авіакомпанія адаптувалась до нових умов і продовжує працювати за кордоном, сплачуючи при цьому сотні мільйонів до бюджету в вигляді податків та зборів. «Українські вертольоти» – це понад 20 років успішних місій з пошуку та порятунку, аеромедичної евакуації, пожежогасіння, а також перевезення пасажирів та вантажу. При цьому авіакомпанія продовжує активно підтримувати Сили оборони України, регулярно виконуючи запити військових. Крім того цей бізнес має під своєю опікою дітей-сиріт загиблих захисників.

Тепер, за даними Червінської, підприємство звинувачують у співпраці з росіянами. Як пояснюють в авіакомпанії, така атака розгортається не вперше. Минулого разу її пік припав на літо 2022 року. Протягом кількох років «Українські вертольоти» захищали свою репутацію в судах. Деякі справи, що стосувались господарської діяльності, пробували перевести в площину нібито навмисної шкоди інтересам України. І все стосувалось гелікоптерів Мі-8, орендованих у держави. Але в тих, хто ініціював атаку минулого разу, нічого не вийшло. Зараз же повторно хтось намагається розкрутити звинувачення в російському сліді, у співпраці з росіянами з новим запалом, кажуть в авіакомпанії. Більше про це в сюжеті телеканалу Еспресо:

«Всі документи перебувають у державних органах, перевірялись під час реєстрації повітряних суден, тому стверджувати про те, що це – російські вертольоти – доволі некоректно. Крім того при укладанні договорів, починаючи з 2015 року авіакомпанією проводиться моніторинг наших контрагентів всіх: у яких ми закуповуємо запчастини і в яких ми орендуємо повітряні судна», – пояснює виконавчий директор авіакомпанії »Українські вертольоти» Сергій Букорос.

Раніше в авіакомпанії були орендовані гелікоптери Мі-8 в Міноборони та Нацгвардії. Але їх усі ще у 2022 році «Українські вертольоти» повернули державі. Тепер авіакомпанія користується своїми або орендованими в європейських та американських партнерів бортами. Єдине, що може ідентифікувати ці Мі-8 як російські, це той факт, що вони колись давно були виготовлені на території колишнього Радянського Союзу.

Теги: Міноборони бізнес

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