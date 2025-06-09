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Столичне метро оновить важкі вхідні двері на станції: скільки коштує одна конструкція

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столичне метро оновить важкі вхідні двері на станції: скільки коштує одна конструкція
Постачальник має поставити усі комплектуючі протягом 60 днів від моменту, коли підземка зробить замовлення
фото з відкритих джерел

Метрополітен планує придбати 300 комплектів, з яких складатимуть важкі конструкції вхідних дверей

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило про закупівлю комплектуючих для виготовлення вхідних дверей типу «Метро». Закупівля коштуватиме столичній підземці 10,2 млн грн, за ці кошти підприємство отримає 300 комплектів, з яких складатимуть важкі конструкції вхідних дверей. Таким чином, кожна з дверей коштуватиме бюджету столиці орієнтовно 34,2 тис грн. Про проведення закупівлі комплектуючих для виготовлення дверей типу «Метро» комунальне підприємство «Київський метрополітен» повідомило у оголошенні у електронній системі публічних закупівель ProZorro 6 червня 2025 року, інформує «Главком».

Київське метро оголосило про закупівлю комплектуючих для виготовлення вхідних дверей
Київське метро оголосило про закупівлю комплектуючих для виготовлення вхідних дверей
скриншот з сайту ProZorro

Закупівля перебуває на етапі подання пропозицій, кінцевим строком для чого є 17 червня, аукціон призначений на 18 червня.

Згідно з документацією, йдеться про придбання 300 комплектів для створення вхідних дверей до вестибюлів станцій підземки у Києві. Так, Київський метрополітен придбає 300 корпусів, стільки ж основ, верхніх вісей, гнізд, кутових вкладишів тощо. До тендерної документації долучені креслення усіх елементів, згідно з якими компанія-переможець на аукціоні повинна буде виготовити товар.

«Товар призначений для виготовлення вхідних дверей типу «Метро», що експлуатуються у метрополітені міста Києва», – йдеться у описі до тендеру.

Згідно з умовами тендеру, постачальник має поставити усі комплектуючі протягом 60 днів від моменту, коли підземка зробить замовлення. При цьому гарантійний строк на усі комплектуючі очікується не менше 12 місяців. Розрахуватись за поставлену продукцію підземка, згідно з договором, планує впродовж 20 діб з моменту поставки партії на свої склади.

Київський метрополітен планує розрахуватися за товар впродовж 20 діб з моменту поставки партії на свої склади
Київський метрополітен планує розрахуватися за товар впродовж 20 діб з моменту поставки партії на свої склади
скриншот з сайту ProZorro

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки російських окупантів в ніч на 6 червня у Києві зазнала руйнувань «червона» гілка метро. Внаслідок обстрілу шахедами були пошкоджені колії та кабелі на перегоні між станціями «Дарниця» – «Лівобережна». Втім, вже ввечері того-ж таки дня ремонтні роботи були завершені.

До слова, у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкрилась виставка дитячих малюнків «Парасолька дитинства». Виставка триватиме до 12 червня.

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Теги: метро ProZorro аукціон виготовлення Київ держзакупівлі

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