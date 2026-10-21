Квартира за 3,4 млн від бідної свекрухи: розкрито хитру схему екслікарки МСЕК

Офіційний дохід свекрухи становив менш ніж 6 тис. грн, без урахування пенсійних виплат

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення в декларації за 2025 рік членкині експертної команди Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова Олени Дзюби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати перевірки НАЗК.

Декларація посадовиці потрапила до п'ятірки декларацій, у яких НАЗК за результатами повних перевірок, завершених у вересні 2026 року, виявило ознаки порушень.

Олена Дзюба раніше працювала лікаркою-терапевткою Козятинської міжрайонної МСЕК. Після реформування системи медико-соціальної експертизи її включили до експертної команди Вінницької обласної лікарні імені Пирогова. Чоловік посадовиці також працював у системі медико-соціальної експертизи. До червня 2025 року він мав статус декларанта у зв'язку з роботою у Вінницькому обласному центрі МСЕК.

Посадовиця не зазначила низку об'єктів нерухомості та іншого майна, а законних доходів її родини виявилося недостатньо для придбання частини активів. За результатами повної перевірки її декларації НАЗК встановило ознаки недостовірних відомостей на понад 5,3 млн грн, а також ознаки необґрунтованості активів на понад 4,1 млн грн.

Зокрема, посадовиця не вказала у декларації квартиру у Вінниці вартістю понад 3,4 млн грн, яка належить її чоловікові. Також вона не задекларувала автомобіль Toyota Venza, вартість якого НАЗК оцінило у 400 тис. грн, та корпоративні права чоловіка у приватному підприємстві. Окремі питання у фахівців агентства виникли щодо походження готівкових коштів на понад 1,4 млн грн. Під час перевірки посадовиця не надала документів, які б підтверджували законні джерела походження цієї суми.

Як з'ясувало НАЗК, квартиру площею 65,4 кв. м чоловік посадовиці отримав у подарунок від матері у вересні 2024 року. Цікаво, що жінка придбала цю нерухомість за 82 тис. доларів і подарувала синові того самого дня. Сама посадовиця пояснила відсутність квартири в декларації «технічною помилкою». Вона нібито вважала, що інформація про майно чоловіка автоматично відобразиться в системі, оскільки він також подає декларацію.

Однак НАЗК встановило, що подружжя подало декларації 9 березня 2026 року з однієї IP-адреси. Чоловік зробив це о 20:02, а посадовиця – о 21:27. На думку агентства, жінка мала можливість перевірити відомості про нерухомість, тому її пояснення не були прийняті.

Особливу увагу НАЗК привернули обставини придбання квартири. Мати чоловіка посадовиці купила нерухомість за 82 тис. доларів і того самого дня подарувала її синові. Водночас, за даними податкових реєстрів, із 1998 до 2025 року її офіційний дохід становив лише 5,86 тис. грн. Крім того, у 2020–2025 роках жінка отримала близько 151,7 тис. грн пенсії. Агентство встановило суттєву невідповідність між підтвердженими доходами та вартістю придбаної квартири.

Крім того, перевірка виявила недостовірні відомості про вартість житлового будинку посадовиці в Калинівці площею 105,3 кв. м. Попри кошторисну вартість будівництва у 850 тис. грн, жінка не зазначила цю суму в декларації. Вона пояснила, що будинок зводили власними силами, однак НАЗК не погодилося з такими аргументами.

Матеріали перевірки Національна поліція України долучила до кримінального провадження, у межах якого триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше НАЗК виявило недостовірні відомості на 7,87 млн грн у декларації заступника начальника Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павла Ковальчука.

Найбільші розбіжності стосувалися криптовалютних активів посадовця, зокрема WhiteBIT Coin, Tether та Sleepless AI Token, які він задекларував на загальну суму понад 7,8 млн грн. Ковальчук пояснював походження криптовалюти інвестиціями через фонд у Гонконзі, однак під час перевірки не зміг належним чином підтвердити свої права на задекларовані цифрові активи.