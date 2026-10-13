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Крипто-скандал на Житомирщині: НАЗК виявило у посадовця МВС приховані мільйони в декларації

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Крипто-скандал на Житомирщині: НАЗК виявило у посадовця МВС приховані мільйони в декларації
Посадовець МВС задекларував мільйони, але не підтвердив право на них
фото: «Сила правди»

Павло Ковальчук пояснив походження криптовалюти інвестиціями через фонд у Гонконзі

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості на 7,87 млн грн у декларації заступника начальника Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павла Ковальчука. У центрі уваги опинилися криптовалютні статки чиновника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати перевірки його декларації.

НАЗК перевірило виправлену декларацію Ковальчука за 2025 рік, подану 21 квітня 2026 року. Найбільші розбіжності стосуються розділу «Нематеріальні активи». Ковальчук задекларував криптовалюту трьох видів, розміщену на біржі WhiteBIT:

  • 14 170 WhiteBIT Coin (WBT);
  • понад 103 тис. Tether (USDT);
  • понад 71,5 тис. Sleepless AI Token (AI).

Загальну вартість цих активів посадовець визначив у 7 861 180 грн. Зокрема, WhiteBIT Coin він оцінив у 3,11 млн грн, Tether – у 4,35 млн грн, а Sleepless AI Token – майже у 395 тис. грн.

Крипто-скандал на Житомирщині: НАЗК виявило у посадовця МВС приховані мільйони в декларації фото 1

Звідки взялися криптомільйони Ковальчука?

Під час перевірки Ковальчук пояснив, що зацікавився криптовалютами ще у 2021 році. Мовляв, саме тоді він дізнався про можливість інвестувати у WhiteBIT Coin на етапі приватного продажу.

За словами посадовця, необхідної для самостійної участі суми у $500 тис. він не мав, тому разом із дев'ятьма іншими особами уклав договір із представником трастового фонду, зареєстрованого у Гонконзі. Після завершення фінансування приватного продажу криптовалюту нібито було зараховано на його обліковий запис.

Джерелом коштів для інвестиції він назвав доходи від продажу комерційної нерухомості у Києві та Дніпрі, квартири в Луцьку й земельних ділянок. Однак під час перевірки чиновник не надав документів, які підтверджували б наявність у його власності задекларованих криптоактивів станом на 31 грудня 2025 року.

Зокрема, надані посадовцем презентаційні матеріали щодо WhiteBIT Coin не містили відомостей про належність йому відповідної кількості криптовалюти та залишки на кінець звітного року.

НАЗК надіслало запит криптовалютній біржі WhiteBIT, однак на момент завершення перевірки відповіді не отримало. У результаті агентство дійшло висновку, що відомості про криптоактиви на 7 861 180 грн не підтверджені належними доказами.

Агентство також звернуло увагу, що декларування криптовалюти без підтвердження її наявності може використовуватися для уникнення відповідальності у разі подальшого набуття необґрунтованих активів або для штучного збільшення задекларованих статків.

Ознаки кримінального правопорушення

За результатами перевірки НАЗК встановило у діях Павла Ковальчука ознаки правопорушення, передбаченого статтею Кримінального кодексу України про декларування недостовірної інформації.

Загальна сума недостовірних відомостей становить 7 866 191,69 грн, що перевищує встановлений законом поріг кримінальної відповідальності. Водночас НАЗК не виявило ознак незаконного збагачення, необґрунтованості активів або порушень вимог щодо конфлікту інтересів.

Крипто-скандал на Житомирщині: НАЗК виявило у посадовця МВС приховані мільйони в декларації фото 2

Яке ще майно задекларував посадовець?

Окрім криптовалюти, Павло Ковальчук задекларував нерухомість, автомобілі та грошові заощадження. Родина посадовця володіє двома житловими будинками: площею 178,8 кв. м у селі Липини та 118,1 кв. м у Луцьку. Останній перебуває у спільній частковій власності з родичами.

Також у декларації зазначені земельні ділянки в Липинах, Струмівці, Жабці та Любомлі, нежитлові приміщення в Луцьку й Любомлі та гараж в Іваничах.

Родина має три автомобілі:

  • Audi Q7 2018 року випуску вартістю 1,2 млн грн;
  • Audi Q8 2022 року вартістю понад 1,11 млн грн;
  • електромобіль Hyundai Ioniq 5 2022 року, оцінений у 875,7 тис. грн.

Обидва Audi належать дружині посадовця, а Hyundai – самому Ковальчуку.

За декларацією, заробітна плата Ковальчука становила 777,26 тис. грн. Ще 850 тис. грн він отримав від продажу рухомого майна. Крім того, родина задекларувала 20 тис. доларів, 3,5 тис. євро та 400 тис. грн готівкою, а також понад 34,5 тис. грн на банківських рахунках. Дружина посадовця офіційно не працює.

Що раніше з'ясували журналісти?

Як писав Центр вжурналістських розслідувань «Сила правди», у березні 2023 року Павло Ковальчук придбав 19 тис. WhiteBIT Coin за 4,2 млн грн. Станом на квітень 2025 року вартість цих активів перевищила 23 млн грн, тобто зросла більш ніж уп'ятеро.

При цьому, у 2023 році Ковальчук задекларував лише 84 тис. грн заробітної плати у благодійному фонді «Вайтпей», де тоді працював. Водночас посадовець мав корпоративні права у трьох підприємствах – «Авіа Вояж», «Прімум» та «Новокиївське».

Cам Ковальчук розповідав, що зацікавився криптовалютами ще у 2020 році, а про розробників біржі WhiteBIT дізнався через спільних знайомих. За його словами, інвестиції він здійснював поступово, ще до працевлаштування у структурі МВС.

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Теги: МВС інвестиції декларація чиновник криптовалюта

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