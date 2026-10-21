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Нова дружина і хата у Козині за 23 млн грн: що показав у декларації генпрокурор-утікач Кравченко

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Нова дружина і хата у Козині за 23 млн грн: що показав у декларації генпрокурор-утікач Кравченко
Руслан Кравченко втратив посаду після гучного розслідування НАБУ і САП
фото: Руслан Кравченко/Facebook

За неповний рік Руслан Кравченко заробив 1,4 млн грн, а його дружина – учетверо більше

Генеральний прокурор України у 2025-2026 роках Руслан Кравченко, який у середині вересня покинув країну і більше не повертався, оприлюднив відомості про статки та доходи за дев’ять мімяців цього року. Про повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

У декларації при звільненні Кравченко вказав нову дружину Олександру Кравченко (попередні її прізвища – Паровишник і Шовкопляс). Їй 35 років, має ФОП, який спеціалізується на діяльності у сфері права.

Із декларації випливає, що Олександра Кравченка з травня цього року орендує дороговартісний будинок (його ціна – 22,8 млн грн) загальною площею 292,6 кв. м і земельну ділянку біля нього площею 0,1 га у селі Козин, що під Києвом.

Іще Руслан Кравченко зазначив власну квартиру площею 53,2 кв. м у Києві.

Крім того, дружина ексгенпрокурора їздить на преміальному кросовері Land Rover Range Rover Evoque, 2020 року випуску. Також вона відобразила, що користується газовою електростанцією, яка належить приватному сільськогосподарському підприємству «Агрофірма «Світанок».

Що стосується доходів за неповний 2026 рік, то колишній генпрокурор зазначив лише заробітну плату на суму 1,36 млн грн. Водночас дружина Олександра заробила 3,22 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 2,14 млн грн доходу від відчуження нерухомого майна, 116,7 тис. грн зарплати у Національному юридичному університету імені Ярослава Мудрого.

Ще Олександра Кравченка задекларувала заробітну плату від приватного сільськогосподарського підприємства «Агрофірма «Світанок», але чомусь приховала саму суму коштів. Що цікаво: з 23 вересня 2026 року вказана агрофірма перебуває у стані припинення. Кінцевим бенефіціаром агропідприємства є Андрій Засуха, син народної депутатки кількох скликань Тетяни Засухи.

Із доходів сім’ї Кравченків: колишній генпрокурор зберігає на банківських рахунках 120 тис. грн і $35 тис. готівкою. Його дружина Олександра задекларувала 307,5 тис. грн і 5,2 тис. євро збережень у банках. Окремо вона зазначила $29 тис. готівкою.

Кілька слів про нову дружину ексгенпрокурора Кравченка. За даними аналітичної системи Youcontrol, до березня 2026 року Олександра Кравченко носила прізвище Шовкопляс. З 2018 року вона була замужем за прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури Максимом Шовкоплясом (звільнився з посади у квітні 2026 року).

Під прізвищем Шовкопляс пані Олександра викладає на кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Вона є кандидаткою юридичних наук.

У середині березня 2026 року пані Олександра змінила прізвище Шовкопляс на дівоче Паровишник. А з квітня цього року вона офіційно узяла прізвище Кравченко.

Варто нагадати, що вранці 14 вересня Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції і більше не повертався до України.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду, а до Верховної Ради надійшло подання про його звільнення.

Напередодні голосування Верховної Ради за його звільнення Руслан Кравченко заявив про тиск на народних депутатів. Він закликав парламент ухвалювати рішення самостійно та без впливу з боку інших органів влади.

14 вересня президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Наступного дня, 15 вересня Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора. 

21 вересня Руслана Кравченка звільнили з органів прокуратури. Відповідний наказ підписав виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський. Після відставки з посади генерального прокурора Кравченко залишався прокурором ОГП, однак після завершення закордонного відрядження не повернувся до виконання службових обов'язків.

До втрати посади генпрокурора Русланом Кравченком призвело розслідування НАБУ і САП у рамках операції «Карфаген», про яке стало відомо 4 вересня. Слідство заявило, що окремі працівники Офісу генерального прокурора налагодили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди за невтручання в незаконну діяльність так званих колцентрів. Ці структури займалися масовим шахрайством, жертвами якого ставали громадяни України та інших держав. Одержані злочинним шляхом гроші учасники організації, за версією слідства, легалізовували за допомогою різних схем. Понад 20 млн грн вони витратили на придбання нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

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Теги: Руслан Кравченко Офіс Генерального прокурора декларація війна

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