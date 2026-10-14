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«Я не я і хата не моя»: депутат Кам’янської райради списав на дружину таємні квартири в Іспанії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Я не я і хата не моя»: депутат Кам’янської райради списав на дружину таємні квартири в Іспанії
За результатами повної перевірки декларації Дмитра Туробойського НАЗК встановило розбіжності між задекларованими та фактичними даними
фото: glavcom.ua, вікіпедія

Як встановило НАЗК, Туробойський не вказав чотири об’єкти нерухомості в іспанській провінції Жирона

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості на понад 20,5 млн грн у декларації за 2025 рік депутата Кам’янської районної ради Дмитра Туробойського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати повної перевірки декларації посадовця.

Нерухомість в Іспанії

Як встановило НАЗК, Туробойський не вказав чотири об’єкти нерухомості в іспанській провінції Жирона. Апартаменти площею 85 кв. м та приміщення площею 28 кв. м належать депутату і його дружині Владиславі у рівних частках із 2019 року. Ще одні апартаменти площею 68 кв. м та приміщення площею 27 кв. м перебувають у власності дружини також із 2019 року. Їхня сукупна кадастрова вартість у гривневому еквіваленті становить близько 5,83 млн грн.

У поясненнях депутат стверджував, що майно в Іспанії належить дружині, а він не має до нього стосунку. Видану йому довіреність на розпорядження майном він пояснив необхідністю здійснювати поточні юридичні та побутові дії. Підтвердних документів Туробойський не надав, зазначивши, що дружина та документи перебувають за кордоном.

Будинок на Дніпропетровщині та 17 земельних ділянок дружини

До декларації не потрапили й житловий будинок площею 321 кв. м у селі Плавещина на Дніпропетровщині та земельна ділянка під ним площею 1,5 тис. кв. м. За інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, довідкова мінімальна вартість будинку на дату набуття могла становити 1,4 млн грн.

Невідображення цих об’єктів Туробойський пояснив технічною помилкою.

«Я не я і хата не моя»: депутат Кам’янської райради списав на дружину таємні квартири в Іспанії фото 1

Крім того, агентство встановило відсутність відомостей про п’ять об’єктів нерухомості дружини Туробойського загальною вартістю 938,2 тис. грн. Серед них – квартири площею 46,8 та 77,9 кв. м, паркомісце і два нежитлові приміщення. Депутат посилався на брак інформації через проживання дружини за кордоном із 2022 року. Водночас перевірка показала, що саме він за довіреністю здійснював реєстрацію цих об’єктів.

Також Туробойський приховав 17 земельних ділянок дружини на території Вільненської сільради Дніпропетровської області. Їхня сукупна мінімальна вартість становить майже 3,8 млн грн. НАЗК зазначило, що депутат надав копії державних актів на ці землі, а його участь у припиненні договорів оренди частини ділянок свідчила про обізнаність щодо майна.

Окремо НАЗК встановило, що депутат не задекларував дві земельні ділянки, які у звітному періоді належали його сину Стефану. Перша ділянка розташована в Петриківському районі Дніпропетровської області, друга – за адресою вул. Набережна у тому ж районі. Їхня сукупна вартість становить 66 тис. грн.

Загальна сума розбіжностей у розділі нерухомості сягнула 11,96 млн грн.

Незадекларовані доходи та частки в компаніях

Перевірка виявила й невказані власні доходи депутата на понад 3,63 млн грн. Зокрема, йдеться про 1,2 млн грн від відчуження рухомого майна та близько 2,39 млн грн від продажу частки у ТОВ «Т.К.Р.». Окремо НАЗК встановило розбіжність у розмірі задекларованого підприємницького доходу на 44,1 тис. грн.

У декларації також не було 1,13 млн грн доходу дружини від продажу квартири в Дніпрі. За даними документа, під час укладення цього правочину її представником за довіреністю був Туробойський.

Загальна сума розбіжностей, включених до підсумкового розрахунку в розділі доходів, становила близько 4,8 млн грн.

Ще 964,5 тис. грн розбіжностей стосувалися корпоративних прав. Депутат не зазначив власну частку у ТОВ «Проф ІТ», а також частки дружини у ТОВ «Бухгалтерське бюро» та ТОВ «Абонент XXI».

НАЗК окремо зафіксувало невідображення низки доходів членів сім’ї, зокрема подарованої сину Стефану частки у статутному капіталі «Дніпровського лакофарбового заводу «Спектр» вартістю понад 9,62 млн грн. Цей епізод у довідці віднесено до неточних відомостей і не включено до загальної суми розбіжностей у 20,55 млн грн.

Автомобілі

НАЗК також виявило розбіжності в розділі про транспортні засоби. Зокрема, вартість BMW X4 2022 року випуску в декларації вказана як 2,3 млн грн, тоді як за даними перевірки вона становить більше. Крім того, депутат некоректно відобразив відомості щодо придбаних у 2025 році Skoda Fabia та Skoda Octavia A8.

Кредити та рахунки в іспанському банку

Попри зазначену в декларації відсутність фінансових зобов’язань, перевірка встановила кредити у Креді Агріколь банку та Приватбанку, а також поворотну фінансову допомогу від ТОВ «Колер-Актив». Загальна сума розбіжностей у цьому розділі, за розрахунком НАЗК, становила понад 2,8 млн грн.

Також депутат не вказав відомості про банк Sabadell в Іспанії, де відкриті рахунки у нього та дружини, і про Креді Агріколь банк, у якому він має рахунки. Крім того, агентство виявило незадекларовані залишки коштів у банках на загальну суму 10,79 тис.

Таким чином, за результатами повної перевірки декларації депутата Кам’янської районної ради Дмитра Туробойського НАЗК встановило розбіжності між задекларованими та фактичними даними на загальну суму 20,5 млн грн.

«Я не я і хата не моя»: депутат Кам’янської райради списав на дружину таємні квартири в Іспанії фото 2

Агентство дійшло висновку, що в діях депутата є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 366-2 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації).

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в декларації заступника генерального директора (з безпеки) АТ «Антонов» Олександра Рибалки недостовірні відомості на майже 4 млн грн

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Теги: НАЗК Дніпропетровщина декларація

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Політика

«Я не я і хата не моя»: депутат Кам’янської райради списав на дружину таємні квартири в Іспанії
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