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    Пожежа у гуртожитку в Умані: кількість постраждалих зросла

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    Семеро осіб потрапили до лікарані після пожежі - Пожежа у гуртожитку в Умані: кількість постраждалих зросла
    Семеро осіб потрапили до лікарані після пожежі
    Фото: ДСНС

    Під час евакуації із гуртожитку вивели майже 30 мешканців

    В Умані ввечері 7 вересня сталася пожежа в кімнаті гуртожитку Уманського національного університету садівництва. За оновленими даними, внаслідок інциденту постраждали семеро людей. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

    За інформацією рятувальників, постраждалих в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

    Зокрема, трьох осіб доставили до медзакладу з порізами, а чотирьох – з отруєнням чадним газом.

    Фото: Нацполіція
    Фото: Нацполіція

    Відомо, що до гасіння пожежі залучалося 27 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС.

    Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня в Умані сталося займання на першому поверсі в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.

    Теги: пожежа ДСНС студенти лікарня рятувальники Черкащина університет
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    Пожежа у гуртожитку в Умані: кількість постраждалих зросла