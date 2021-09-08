Пожежа у гуртожитку в Умані: кількість постраждалих зросла

Семеро осіб потрапили до лікарані після пожежі

Під час евакуації із гуртожитку вивели майже 30 мешканців

В Умані ввечері 7 вересня сталася пожежа в кімнаті гуртожитку Уманського національного університету садівництва. За оновленими даними, внаслідок інциденту постраждали семеро людей. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

За інформацією рятувальників, постраждалих в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Зокрема, трьох осіб доставили до медзакладу з порізами, а чотирьох – з отруєнням чадним газом.

Фото: Нацполіція

Відомо, що до гасіння пожежі залучалося 27 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня в Умані сталося займання на першому поверсі в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.