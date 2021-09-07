В Умані хасиди зробили зону барбекю на балконі та розпалили багаття (фото)

В Умані проходить святкування юдейського нового року Рош га-Шана

В Умані, де проходить святкування юдейського нового року Рош га-Шана, хасиди розвели багаття на балконі, щоб приготувати їжу. Про це повідомляє ДСНС України у Facebook.

«7 вересня у ході патрулювання піший дозор рятувальників Головного управління ДСНС України у Черкаській області помітив дим з балкона будинку по вулиці Софії Перовської, 6. Піднявшись на шостий поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю та провели з громадянами роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення багать на балконі», – заявили у ДСНС.

До слова, у столиці мешканці багатоповерхівки смажили шашлики на балконі (відео).

Також повідомлялося, що Ізраїль відправив літак за паломником, що вмирає від коронавірусу в Умані.

За останніми даними в Умань прибули майже 30 тисяч хасидів. Також повідомлялося, що в Умані поліція повідомила про перші порушення.

Раніше до Умані прибули понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії. Вони будуть забезпечувати громадський порядок та безпеку під час святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана).

Також до Умані також приїхали 11 поліціянтів з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

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