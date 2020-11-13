Баканов озвучив бачення реформи СБУ

Законопроект про реформу СБУ треба доопрацювати далі і зробити дійсно таким, що несе користь Україні , – голова СБУ

Реформа Служби безпеки України повинна оновити і вдосконалити спецслужбу, а не знищити її та послабити національну безпеку. Про це в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» сказав голова СБУ Іван Баканов, даючи оцінку законопроекту про Службу, який підготували парламентарі.

«Ми маємо вдосконалити систему, оновити, а не розвалити нинішню. І повинні робити це дуже обережно. Система державної безпеки – не поле для експериментів», – сказав Іван Баканов.

За його словами, СБУ повинна бути сильною і спроможною протидіяти сучасним викликам і загрозам. І водночас – разом із іншими представниками сектору національної безпеки та оборони – захищати суверенітет і територіальну цілісність країни.

Він пояснив, що робоча група на базі комітету Верховної Ради кілька місяців доопрацьовувала законопроєкт щодо реформи СБУ, поданий президентом. «Було враховано конструктивні рекомендації міжнародних партнерів. Зокрема, посилення контррозвідки, зосередження функції досудового розслідування виключно на злочинах, що загрожують державній безпеці, обмеження в СБУ правоохоронних функцій, встановлення запобіжників, завдяки яким залучати Службу до розслідувань економічних і корупційних злочинів стало неможливим, коректне скорочення штату і часткова демілітаризація тощо», – розповів Баканов.

Проте у жовтні комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки зареєстрував законопроект про реформу СБУ, який суттєво відрізняється від варіанту, спільно доопрацьованого раніше. «Від захисту державної безпеки в ньому мало що залишилося. Проєкт закону треба доопрацювати далі. І зробити дійсно таким, що несе користь Україні та її безпеці», – підкреслив Іван Баканов.

Голова СБУ стверджує, що наприклад, у новій версії реформи руйнується механізм боротьби з оргзлочинністю, навіть якщо її використовують іноземні спецслужби для розвідувально-підривної діяльності проти України. Також закладено механічне вилучення в СБУ всіх функцій і повноважень, які стосуються захисту від диверсій критичної інфраструктури і стратегічних підприємств тощо.

«Така безпекова «реформа» не має нічого спільного зі стандартами провідних спецслужб НАТО та ЄС, до яких ми всі прагнемо. Це швидше нагадує спробу послабити державу та Президента», – вважає голова СБУ.

Він додав, що далеко не всі радіють сильній СБУ, але вона має бути саме такою. «Для України це один із трьох елементів життя: армія, розвідка і спецслужба. Коли ми відмовилися від ядерної зброї, виконавши Будапештський меморандум та здійснивши таким чином свій безцінний внесок у систему загальносвітової безпеки, то автоматично мали йти шляхом посилення цих трьох напрямків. Якщо ми зараз зробимо зворотне – наслідки можуть бути непередбачувані», - підкреслив Іван Баканов.

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