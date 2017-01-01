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    Заручники у Харкові: до терориста привезли батька

    До переговорів щодо звільнення людей з відділення «Укрпошти» у Харкові залучили батька чоловіка, який взяв заручників
    Наразі група «поліції діалогу» продовжує перемовини з правопорушником, який сьогодні забарикадувався у приміщенні відділення «Укрпошти», взявши у заручники людей. Про це інформує департамент комунікації Національної поліції України. «Для переговорів з чоловіком, який погрожує застосувати вибухівку, привезли його
    • Сьогодні, 20:19
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    До переговорів щодо звільнення людей з відділення «Укрпошти» у Харкові залучили батька чоловіка, який взяв заручників

    Наразі група «поліції діалогу» продовжує перемовини з правопорушником, який сьогодні забарикадувався у приміщенні відділення «Укрпошти», взявши у заручники людей. Про це інформує департамент комунікації Національної поліції України.

    «Для переговорів з чоловіком, який погрожує застосувати вибухівку, привезли його батька. Також на місці працюють психологи. Правоохоронці проводять усі необхідні заходи для звільнення тих, хто досі залишається всередині», – повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

    Раніше звільнений з полону хлопчик розповів, що в людини, яка захопила відділення пошти, є якійсь пристрій, який прикріплений до тіла. За його словами, він погрожує підірвати пристрій. 

    Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

    Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей

    На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

    Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок. У приміщенні залишились лише чоловіки.

    Також з'явилось відео із «пристроєм», яким погрожує терорист

    За фактом події у поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

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