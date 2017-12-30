Захоплення заручників у Харкові: з'явилось відео із «пристроєм», яким погрожує терорист
- Вчора, 19:14
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На відео терорист розповідає про свої наміри застосувати «пристрій»
У мережі інтернет з’явилося відео із нібито пристроєм, який прикріплений до тіла утримувача заручників у Харкові. Його опублікувала користувачка мережі Instagram.
Пізніше в акаунті зі схожим ніком у YouTube з’явилося ще одне відео з ймовірним терористом.
Раніше звільнений з полону хлопчик розповів, що в людини, яка захопила відділення пошти, є якійсь пристрій, який прикріплений до тіла. За його словами, він погрожує підірвати пристрій.
Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.
Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.
На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.
Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок. У приміщенні залишились лише чоловіки.