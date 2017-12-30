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    Захоплення заручників у Харкові: з'явилось відео із «пристроєм», яким погрожує терорист

    На відео терорист розповідає про свої наміри застосувати «пристрій»
    У мережі інтернет з’явилося відео із нібито пристроєм, який прикріплений до тіла утримувача заручників у Харкові. Його опублікувала користувачка мережі Instagram. Ну не еблан?с новым годом бля Допис, поширений Аня (@danger.ann) 30 Гру 2017 р. о 8:43 PST Пізніше в акаунті зі схожим ніком у YouTube з’явилося ще одне
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    На відео терорист розповідає про свої наміри застосувати «пристрій»

    У мережі інтернет з’явилося відео із нібито пристроєм, який прикріплений до тіла утримувача заручників у Харкові. Його опублікувала користувачка мережі Instagram.

    Ну не еблан?с новым годом бля

    Допис, поширений Аня (@danger.ann)

    Пізніше в акаунті зі схожим ніком у YouTube з’явилося ще одне відео з ймовірним терористом.

    Раніше звільнений з полону хлопчик розповів, що в людини, яка захопила відділення пошти, є якійсь пристрій, який прикріплений до тіла. За його словами, він погрожує підірвати пристрій. 

    Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

    Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей

    На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

    Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок. У приміщенні залишились лише чоловіки.

    ГРУ інтернет
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