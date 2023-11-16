Правоохоронці викрили бордель у прифронтовому місті
Година «послуг» коштувала від 5 до 7 тис. грн. За понад п'ять місяців у готелі «пропрацювали» 10 жінок
На Донеччині правоохоронці викрили групу місцевих мешканок, які облаштували бордель у готелі Слов'янська. Година розваг вартувала 7 тис. грн. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Поліцейські встановили, що четверо місцевих мешканок вирішили побудувати незаконний бізнес та відкрили на території Слов’янська «будинок розпусти», який розміщувався в одному з готельно-розважальних центрів. Сутенерки підшукували жінок віком від 28 до 35 років, готових займатись проституцією.
Зазначається, що організаторка «бізнесу» поселяла дівчат в окремих готельних номерах, де вони надавали чоловікам послуги інтимного характеру. Свою рекламу ділки розміщували в мережі Інтернет. Клієнти замовляли послуги телефоном або в адміністратора на рецепції. Після ознайомлення з прайсом чоловіки обирали дівчину та дізнавались номер її кімнати.
«Година «послуг» коштувала від 5 до 7 тис. грн. За понад п'ять місяців у готелі «пропрацювали» 10 жінок. Середньомісячний заробіток борделю складав близько 900 тис. грн», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели низку обшуків під час яких було вилучено: інтимні товари, чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти в сумі понад 150 тис. грн.
«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури чотирьом громадянкам повідомлено про підозру в сутенерстві за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 303 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання громадянкам запобіжних заходів. Згідно з санкцією статті їм загрожує ув’язнення на строк від чотирьох до семи років», – наголосили у прокуратурі.
Раніше повідомлялося, що в Одесі поліцейський організував мережу борделів для іноземців.
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