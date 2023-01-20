Бордель в орендованій квартирі: 50-річна киянка отримала підозру (фото)

Вартість «зустрічей» становила 2-3 тис. грн за годину

Правоохоронці Києва викрили злочинну групу осіб, яка організувала незаконний бізнес із надання сексуальних послуг. Організувала мережу розпуст 50-річна киянка, а допомагали їй в цьому ще троє спільниць. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції столиці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Поліцейські встановили близько 25 жінок, котрі надавали сексуальні послуги. Слідчі кваліфікували дії фігуранток як сутенерство, за яке їм загрожує до семи років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до складу злочинного угруповання входило четверо осіб. Інтимний сервіс налагодила киянка, ще троє спільниць їй у цьому допомагали. Організаторка орендувала квартири в столиці, де повії надавали сексуальні послуги. Спільниці виконували ролі адміністраторів, зокрема займалися розміщенням рекламних оголошень у мережі Інтернет, підшукували клієнтів, проводили так звані «кастинги» й співбесіди з жінками, які бажали надавати інтимні послуги за гроші. Поліцейські встановили близько 25 жінок, які працювали на зловмисниць. Вартість «зустрічей» становила 2-3 тис. грн за годину.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На момент проведення процесуальних дій у місці розпусти перебувало 10 повій, на яких правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 181-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення - заняття проституцією. 50-річну організаторку, а також двох спільниць – 1999 та 1993 років народження, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У квартирах проведено 12 санціонованих обшуків та вилучено речові докази, серед яких чорнові записи, мобільні телефони, гроші та банківські картки.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. За погодженням із Дарницькою окружною прокуратурою затриманим повідомлено про підозри у скоєнні цього злочину. Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.