В Одесі поліцейський організував мережу борделів для іноземців (фото)

Щомісяця прибутки організаторів нелегального бізнесу становили понад $30 тис.

В Одесі викрили мережу борделів для іноземців, яку організував місцевий співробітник поліції. Правоохоронці викрили працівника поліції та його шістьох спільників, які налагодили в центрі міста роботу мережі із шести салонів інтимних послуг. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За даними ДБР, правоохоронець використовував своє службове становище для прикриття незаконного бізнесу. Разом зі спільниками він залучив до «роботи» в салонах понад 20 жінок віком від 18 до 45 років.

«Орієнтувалася мережа переважно на іноземців. Вартість послуг становила від $500 за ніч, а щомісяця прибутки організаторів нелегального бізнесу становили понад $30 тис.», – йдеться у повідомленні.

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Знахідки в одеському борделі фото: ДБР

Наразі правоохоронцю та іншим учасникам угрупування повідомлено про підозру у сутенерстві та створенні й утримання місць розпусти, вчинені з метою наживи, організованою групою (ч. 2 ст. 302 КК України, ч. 3 ст. 303 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення правоохоронця від посади.

Нагадаємо, що керівництво департаменту поліції «кришувало» борделі в столиці. Злочинна організація активно розвивала напрямок надання елітних ескорт-послуг, у тому числі для клієнтів за кордоном. Слідство встановило, що діяльність злочинної організації очолював заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України. Він залучив двох громадян України, які створили розгалужену мережу салонів надання інтимних послуг за грошові кошти на території міста Києва. Вони винаймали квартири в центральних районах столиці, які облаштовували для надання інтимних послуг. На «роботу» запрошували молодих дівчат віком від 18 до 30 років.