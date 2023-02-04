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Високопосадовця Департаменту міграційної поліції арештували за «кришування» борделів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Високопосадовця Департаменту міграційної поліції арештували за «кришування» борделів
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Заступник голови Департаменту міграційної поліції перебуватиме під вартою без права на заставу

Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зловмисник «прикривав» діяльність злочинного угруповання сутенерів. Йому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією); ст. 302 (створення або утримання місць розпусти); ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

За інформацією прокуратури, правоохоронця затримали цього тижня у межах масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували у Києві діяльність мережі місць розпусти та вербували жінок у зайняття проституцією.

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фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Силовики провели понад 30 обшуків за адресами розташування місць розпусти, за місцями проживання фігурантів та в адміністративних будівлях Національної поліції. Було затримано 15 учасників угруповання.

Суд розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжних захід заступнику начальника департаменту та ще трьом особам, які вербували жінок до надання інтимних послуг за гроші, у тому числі для «ескорту». Вербувальників арештували з можливістю внесення застави у сумі близько 800 тис. грн. кожному.Розгляд інших клопотань триває.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура викрила масштабну злочинну організацію з 15 осіб, яка забезпечувала діяльність місць розпусти у м. Києві, а також займалась сутенерством на території України та за її межами.

Теги: гроші сутенерство прокуратура Київ

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Кримінал

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