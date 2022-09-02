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Привласнили понад 13 млрд грн «Укрнафти»: НАБУ оголосила підозру вісьмом особам

Альона Боженко
glavcom.ua
Привласнили понад 13 млрд грн «Укрнафти»: НАБУ оголосила підозру вісьмом особам
НАБУ викрило привласнення понад 13 мдрд грн в «Укрнафті»
фото із відкритих джерел

Усіх осіб підозрюють у привласненні та розтраті майна

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру вісьмом особам, причетним до присвоєння майна та коштів «Укрнафти» на суму понад 13 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Підозри отримали:

  • колишній голова правління ПАТ «Укрнафта»;
  • колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки ПАТ «Укрнафта»;
  • колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта»;
  • колишні директори 5 комерційних підприємств. Одного з них затримано в порядку ст.208 КПК України.

Усіх осіб підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

За даними слідства, упродовж березня-серпня 2015 року низка ТОВ були визнані переможцями на аукціонах з продажу нафти. «Укрнафта» уклала з ними договори купівлі-продажу та здійснила постачання сировини на суму 10,7 млрд грн.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, постачання нафти здійснюється лише після повної оплати замовником, тобто «Укрнафта» не мала законних підстав поставляти продукцію без отримання коштів у повному обсязі. Незважаючи на це, сировину було поставлено, перероблено на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти реалізовано на АЗС по всій країні.

Крім того, у липні 2015 року «Укрнафта» уклала 52 договори купівлі нафтопродуктів з іншою ТОВ із термінами постачання до кінця 2015 року, оплативши авансом їх вартість у сумі понад 2,57 млрд грн. Пізніше було укладено додаткові угоди, якими терміни поставки продовжили до кінця 2018 року. Однак, у підсумку «Укрнафта» нафтопродукти так і не отримала. Як встановили детективи, витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

Таким чином, загальна сума майна та коштів, якими заволоділи, за двома епізодами становить понад 13,3 млрд грн.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань проводять кримінальне провадження щодо протиправної реалізації скрапленого газу ПАТ «Укрнафта» протягом квітня – травня 2022 року. Встановлено, що під час воєнного стану у квітні поточного року підприємство подало заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу з порушеннями.

Теги: Укрнафта НАБУ

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