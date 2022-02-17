Коломойський і «Нафтогаз» не змогли поділити активи «Укрнафти»

«Укрнафта» протягом року збиралася викупити свої акції у міноритарних акціонерів та анулювати їх

«Укрнафта» протягом року збиралася викупити свої акції у міноритарних акціонерів та анулювати їх

Із важливих пунктів порядку денного акціонери лише схвалили рішення оновити наглядову раду

Акціонери «Укрнафти» вчергове не змогли запустити процес розподілу активів між «Нафтогазом» та групою Ігоря Коломойського. Про це повідомляють джерела в компанії за підсумками позачергових зборів акціонерів АТ «Укрнафта».

Збори, на яких мав стартувати процес розподілу активів компанії, у результаті чого 98% мали відійти групі «Приват» Ігоря Коломойського, так і не виконали запланований порядок денний.

Фактично акціонери зібралися, схвалили лише зміни до складу наглядової ради та розійшлися. Питання поділу активів компанії відклали.

Нагадаємо, 17 лютого майно компанії планували передати до статутного капіталу новоствореної компанії «Нафто-Актив», єдиним акціонером якої стане сама «Укрнафта».

У цей же день частки «Нафто-Актив» у розмірі 34%, 34% і 32% мали передати (продати) кіпрським компаніям, відповідно - Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited і - Bordo Management Limited, що пов'язані з Ігорем Коломойським, Ігорем Палицею та Геннадієм Боголюбовим.

Надалі «Укрнафта» протягом року збиралася викупити свої акції у міноритарних акціонерів та анулювати їх. Таким складним шляхом держава планує повернути «Укрнафту» у свою власність та позбутися впливу на неї Ігоря Коломойського та його партнерів. Принаймні, у «Нафтогазі України» (материнська компаія «Укрнафти») наполягають, що зацікавлені саме у виході бізнесмена Ігоря Коломойського з акціонерів «Укрнафти».

Водночас експерти висловлюють сумніви щодо останньої частини цього плану – викупу акцій у міноритарних акціонерів. І якщо ця частина не буде реалізована, Ігор Коломойський фактично може стати власником основних нафтових активів України.

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