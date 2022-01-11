«Укрнафта» через суд заборонила МОЗ вимагати вакцинації її співробітників від Covid-19

«Укрнафта» стверджує, що не є об'єктом державної власності та не може бути включена до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави

«Укрнафта» зазначає, що усунення працівників від роботи матиме негативні наслідки для господарської діяльності компанії

Компанія «Укрнафта», яку контролює олігарх Ігор Коломойський, домоглася зупинки наказу Міністерства охорони здоров'я про обов'язкову вакцинацію її співробітників від COVID-19. Відповідне рішення Окружного адмінсуду Києва оприлюднено 24 грудня 2021 року в єдиному держреєстрі судових рішень.

«Заяву щодо забезпечення адміністративного позову задовольнити. Зупинити дію наказу МОЗ «Про затвердження Змін до переліку професій, провадження та організацій, співробітники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням від 1 листопада 2021 року №2393» в оновленні ПАТ «Укрнафта», – йдеться у рішенні суду.

«Укрнафта» стверджує, що не є об'єктом державної власності та не може бути включена до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

«Усунення працівників ПАТ «Укрнафта» від роботи матиме лише негативні наслідки для господарської діяльності компанії, оскільки це призведе до неможливості здійснювати видобуток нафти та газу у запланованих обсягах, переробку вуглеводнів у необхідних обсягах, зменшить продаж нафтопродуктів на автозаправних та газозаправних станціях компанії», – доводить свою позицію «Укрнафта».

Джерело: РБК-Україна