Зеленський поспішає з передачею Коломойському родовищ державної «Укрнафти» – нардеп

«Подарувати улюбленому олігарху третину газового запасу наприкінці минулого року у Зеленського не вийшло, тепер вирішили віддати «Укрнафту», – Гончаренко

«Російська армія на кордоні, а Зеленський поспішає завершити чергову схему з Коломойським», – Гончаренко

Президент Володимир Зеленський поспішає передати олігарху Ігорю Коломойському контроль над активами державної «Укрнафти» попри загрозу російської агресії і політичної кризи.

Про це заявив нардеп («Європейська солідарність») Олексій Гончаренко.

«Російська армія на кордоні, обвал гривні, переслідування опозиції, політична криза – а Зеленський поспішає завершити чергову схему з Коломойським. Все, аби якомога скоріше віддати своєму офшорному бізнес-партнеру родовища, заправки і заводи Укрнафти», – заявив нардеп.

Він наголосив, що засідання загальних зборів акціонерів заплановано на 17 лютого.

«Подарувати улюбленому олігарху третину газового запасу наприкінці минулого року у Зеленського не вийшло, тепер вирішили віддати «Укрнафту», – наголосив Гончаренко.

За його словами, цей процес подається як начебто «розлучення з олігархом», але в реальності – це «банальна схема, за якою Коломойський отримає всі прибуткові активи Укрнафти, а держава залишиться зі збитками, боргами і проблемами».

Нагадаємо, влітку державний «Нафтогаз» передав структурам Коломойського 0,7 млрд м3 газу. В грудні 2021 року влада планувала підписати так звану «мирову угоду» з Коломойським, яка передбачала би передачу олігарху ще 3,5 млрд м3. Підписання мирової угоди відклали, ситуацію особисто коментував президент Володимир Зеленський на прес-конференції в кінці листопада 2021.