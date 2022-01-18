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    Економіка та фінанси

    Зеленський поспішає з передачею Коломойському родовищ державної «Укрнафти» – нардеп

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    &laquo;Подарувати улюбленому олігарху третину газового запасу наприкінці минулого року у Зеленського не вийшло, тепер вирішили віддати &laquo;Укрнафту&raquo;, &ndash; Гончаренко - Зеленський поспішає з передачею Коломойському родовищ державної «Укрнафти» – нардеп
    «Подарувати улюбленому олігарху третину газового запасу наприкінці минулого року у Зеленського не вийшло, тепер вирішили віддати «Укрнафту», – Гончаренко

    «Російська армія на кордоні, а Зеленський поспішає завершити чергову схему з Коломойським», – Гончаренко

    Президент Володимир Зеленський поспішає передати олігарху Ігорю Коломойському контроль над активами державної «Укрнафти» попри загрозу російської агресії і політичної кризи.

    Про це заявив нардеп («Європейська солідарність») Олексій Гончаренко.

    «Російська армія на кордоні, обвал гривні, переслідування опозиції, політична криза – а Зеленський поспішає завершити чергову схему з Коломойським. Все, аби якомога скоріше віддати своєму офшорному бізнес-партнеру родовища, заправки і заводи Укрнафти», – заявив нардеп.

    Він наголосив, що засідання загальних зборів акціонерів заплановано на 17 лютого.

    «Подарувати улюбленому олігарху третину газового запасу наприкінці минулого року у Зеленського не вийшло, тепер вирішили віддати «Укрнафту», – наголосив Гончаренко.

    За його словами, цей процес подається як начебто «розлучення з олігархом», але в реальності – це «банальна схема, за якою Коломойський отримає всі прибуткові активи Укрнафти, а держава залишиться зі збитками, боргами і проблемами».

    Нагадаємо, влітку державний «Нафтогаз» передав структурам Коломойського 0,7 млрд м3 газу. В грудні 2021 року влада планувала підписати так звану «мирову угоду» з Коломойським, яка передбачала би передачу олігарху ще 3,5 млрд м3. Підписання мирової угоди відклали, ситуацію особисто коментував президент Володимир Зеленський на прес-конференції в кінці листопада 2021.

    Теги: Ігор Коломойський Європейська солідарність Олексій Гончаренко Володимир Зеленський
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    Зеленський поспішає з передачею Коломойському родовищ державної «Укрнафти» – нардеп