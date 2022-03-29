Прокуратура документує воєнні злочини РФ: їх кількість вражає

Офіс генпрокурора співпрацюватиме з Євроюстом у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Станом на 28 березня в Україні було зареєстровано 3085 воєнних злочинів Росії. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час оперативної наради з керівництвом Військової служби правопорядку ЗСУ, МВС та СБУ, керівниками департаментів Офісу генпрокурора, обласних прокуратур і спеціалізованих прокуратур регіонів.

«Ворог вчиняє найжорстокіші порушення, щоб залякувати населення, бомбить міста, цивільні об‘єкти, розстрілює людей, які евакуюються. Наше головне спільне завдання - належне і своєчасне документування всіх воєнних злочинів РФ, які вчиняються на території нашої держави», - підкреслила Венедіктова.

Для підвищення ефективності та оперативності у зборі доказів та задля підтримання правопорядку в українських військових формуваннях учасники зустрічі домовилися об‘єднати зусилля із Військовою службою правопорядку та створити спільні групи з прокурорів.

Також повідомляється, що Офіс генпрокурора співпрацюватиме з Євроюстом для координації роботи спільної слідчої групи щодо розслідування воєнних злочинів РФ.

Венедіктова провела онлайн-зустріч із президентом Євроюсту Ладіславом Хамраном та головою Секретаріату Genocide Network Матеушем Перздічем. Вони обговорили практичні кроки роботи спільної слідчої групи, яку створили Україна, Литва та Польща.

«Маємо організувати безпечний обмін інформацією і збереження всіх зібраних країнами-учасниками доказів», - поінформувала Венедіктова.

У ході зустрічі також обговорили можливість долучити до спільної слідчої групи Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та інших можливих держав-членів.

«Крім цього, важлива сфера співпраці з Євроюстом - робота нашої task force із пошуку, арешту та конфіскації активів воєнних злочинців. Весь світ має об‘єднатися, щоб знайти все майно тих, хто позбавив життів і житла українців, щоб компенсувати втрати потерпілим та відродити знищену війною державу», - наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України закликає: «Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua».