Пентагон вважає РФ «гострою загрозою» для США
У Вашингтоні назвали Китай «найбільшим значним стратегічним конкурентом»
Пентагон вважає Росію «гострою загрозою» для національної безпеки Сполучених Штатах. Про це йдеться у секретній стратегії національної оборони США, яка була передана до Конгресу, пише CNN.
У документі детально описується «багатогранна» загроза з боку КНР, а також «гостра загроза» з боку Росії.
Стратегія була підготовлена з огляду на ядерну політику й протиракетну оборону.
Головним пріоритетом Міноборони вважає захист батьківщини, а Китай описує як «найбільш значний стратегічний конкурент».
Іншими головними пріоритетами Пентагону є стримування стратегічних атак, агресії, готовність до успіху у конфліктах, коли це необхідно, і створення стійких об’єднувальних сил.
Також йдеться про протидію агресії КНДР, Ірану й ряду екстремістських організацій.
Нагадаємо, раніше Пентагон назвав слабке місце армії окупантів.