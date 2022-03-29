Пентагон вважає РФ «гострою загрозою» для США

Стратегія Міноборони була підготовлена з огляду на ядерну політику й протиракетну оборону

У Вашингтоні назвали Китай «найбільшим значним стратегічним конкурентом»

Пентагон вважає Росію «гострою загрозою» для національної безпеки Сполучених Штатах. Про це йдеться у секретній стратегії національної оборони США, яка була передана до Конгресу, пише CNN.

У документі детально описується «багатогранна» загроза з боку КНР, а також «гостра загроза» з боку Росії.

Стратегія була підготовлена з огляду на ядерну політику й протиракетну оборону.

Головним пріоритетом Міноборони вважає захист батьківщини, а Китай описує як «найбільш значний стратегічний конкурент».

Іншими головними пріоритетами Пентагону є стримування стратегічних атак, агресії, готовність до успіху у конфліктах, коли це необхідно, і створення стійких об’єднувальних сил.

Також йдеться про протидію агресії КНДР, Ірану й ряду екстремістських організацій.

Нагадаємо, раніше Пентагон назвав слабке місце армії окупантів.

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