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    Пентагон вважає РФ «гострою загрозою» для США

    Стратегія Міноборони була підготовлена з огляду на ядерну політику й протиракетну оборону - Пентагон вважає РФ «гострою загрозою» для США
    Стратегія Міноборони була підготовлена з огляду на ядерну політику й протиракетну оборону
    фото з відкритих джерел

    У Вашингтоні назвали Китай «найбільшим значним стратегічним конкурентом»

    Пентагон вважає Росію «гострою загрозою» для національної безпеки Сполучених Штатах. Про це йдеться у секретній стратегії національної оборони США, яка була передана до Конгресу, пише CNN.

    У документі детально описується «багатогранна» загроза з боку КНР, а також «гостра загроза» з боку Росії.

    Стратегія була підготовлена з огляду на ядерну політику й протиракетну оборону.

    Головним пріоритетом Міноборони вважає захист батьківщини, а Китай описує як «найбільш значний стратегічний конкурент».

    Іншими головними пріоритетами Пентагону є стримування стратегічних атак, агресії, готовність до успіху у конфліктах, коли це необхідно, і створення стійких об’єднувальних сил.

    Також йдеться про протидію агресії КНДР, Ірану й ряду екстремістських організацій.

    Нагадаємо, раніше Пентагон назвав слабке місце армії окупантів.

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    Теги: росія окупанти США Міноборони війна Китай Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Пентагон вважає РФ «гострою загрозою» для США