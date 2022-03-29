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    Події в Україні

    Рашисти розбомбили в Харкові історичну будівлю, якій 135 років (фото)

    Колишня пожежна частина в Харкові зазнала значних ушкоджень внаслідок обстрілів - Рашисти розбомбили в Харкові історичну будівлю, якій 135 років (фото)
    Колишня пожежна частина в Харкові зазнала значних ушкоджень внаслідок обстрілів
    фото: ДСНС

    Рятувальники розбирають завали будівлі

    У Харкові внаслідок ворожих обстрілів зазнала ушкоджень архітектурна пам'ятка, колишня пожежна частина 1887 року побудови. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Будівля має історичну цінність для міста та рятувальників.

    Наразі силами співробітників ДСНС вжито заходів із розбирання завалів та запобігання подальшого обвалення конструктивних елементів.

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    Рашисти розбомбили в Харкові історичну будівлю, якій 135 років (фото)
    Рашисти розбомбили в Харкові історичну будівлю, якій 135 років (фото)
    Рашисти розбомбили в Харкові історичну будівлю, якій 135 років (фото)
    Рашисти розбомбили в Харкові історичну будівлю, якій 135 років (фото)
    Рашисти розбомбили в Харкові історичну будівлю, якій 135 років (фото)

    Як повідомлялося, російські окупанти двічі обстріляли торговельний центр «Барабашово» у Харкові.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна архітектура окупація #stoprussia
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    Рашисти розбомбили в Харкові історичну будівлю, якій 135 років (фото)