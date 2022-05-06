Прокуратура оголосила підозру ізюмському гауляйтеру

Зрадник особисто підняв російський прапор над будівлею Ізюмської районної державної адміністрації

Мешканець тимчасово окупованого російськими військами Ізюма на Харківщині перейшов на бік ворога та добровільно зайняв посаду так званого голови тимчасової адміністрації. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Також чоловік переконував інших місцевих мешканців сприяти військовим країни-агресора, проводив бесіди з головами об’єднаних територіальних громад Ізюмського району щодо розповсюдження «гумдопомоги» з РФ, надавав окупантам інформацію про місцерозташування військ ЗСУ, місцевих активістів, військових тероборони, поширював неправдиві відомості про захоплення Києва і Харкова та особисто підняв російський прапор над будинком Ізюмської районної державної адміністрації.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури гауляйтеру заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.

За даними ЗМІ, ізюмським гауляйтером є Владислав Соколов.

Нагадаємо, місто Ізюм у Харківській області окуповане російськими військами.

Наразі в районі північніше міста Ізюм ворог продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

1 травня в Ізюмі стався вибух в районі, де розташований штаб начальника генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку. Була підтверджена велика кількість загиблих серед найвищого офіцерського складу окупантів.

За даними США, хоч Герасимов і відвідав передову на сході України, зокрема місто Ізюм Харківської області, однак він встиг виїхати до того, як українські військові атакували російські позиції.