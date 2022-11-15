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Прославляння «русского міра» у Києво-Печерській лаврі: СБУ відкрила провадження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прославляння «русского міра» у Києво-Печерській лаврі: СБУ відкрила провадження
Усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз
СБУ

Під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють «русскій мір»

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють «русскій мір». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників», – йдеться в повідомленні.

Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-Русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», – заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Раніше настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь прокоментував скандал, який розгорівся довкола богослужінь, на якому священнослужителі УПЦ московського патріархату нібито прославляють Росію.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Служба безпеки України встановлює аутентичність відео із Києво-Печерської Лаври, на якому священнослужителі УПЦ московського патріархату під час богослужіння нібито прославляють Росію. 

Згодом Служба безпеки України заявила, що вже вивчає всі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, де співали пісень, що вихваляють «русскій мір». 

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Теги: Києво-Печерська лавра росія СБУ окупанти Україна війна

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