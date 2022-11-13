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Києво-Печерська Лавра молиться за РФ: СБУ вже вивчає усі деталі інциденту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Києво-Печерська Лавра молиться за РФ: СБУ вже вивчає усі деталі інциденту
У Лаврі моляться за Росію
фото ілюстративне

Малюк: «Ті, хто в умовах повномасштабної війни чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України»  

Служба безпеки України вже вивчає всі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, де співали пісень, що вихваляють «русскій мір». Про це заявив керівник СБУ Василь Малюк.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», – заявив Малюк.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Служба безпеки України встановлює аутентичність відео із Києво-Печерської Лаври, на якому священнослужителі УПЦ московського патріархату під час богослужіння нібито прославляють Росію. 

До відома, священник Православної церкви України Михайло Омелян опублікував відео, на якому нібито під час богослужіння 12 листопада у Києво-Печерській Лаврі моляться за РФ.

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Теги: церква СБУ війна

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