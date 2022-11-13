Правоохоронці вивчатимуть, за що моляться у Києво-Печерській Лаврі – Ткаченко

Під час богослужіння у Києво-Печерській Лаврі моляться за РФ

Ткаченко: «Якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ»

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Служба безпеки України встановлює аутентичність відео із Києво-Печерської Лаври, на якому священнослужителі УПЦ московського патріархату під час богослужіння нібито прославляють Росію. Про це Ткаченко повідомив у Телеграмі.

«З ситуацією щодо відео зі служби УПЦ в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, оприлюдненого отцем Михайлом Омеляном з ПЦУ, на звернення ДЕСС вже працюють Національна поліція України та Служба безпеки України. Наразі першочергово важливо встановити автентичність відео», – зазначив Ткаченко.

За його словами, від цього будуть залежати подальші дії та наслідки. «В разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ», – наголосив Ткаченко.

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Як повідомлялось, священник Православної церкви України Михайло Омелян опублікував відео, на якому нібито під час богослужіння 12 листопада у Києво-Печерській Лаврі моляться за РФ.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Андрій Богданець зареєстрував проєкт Постанови про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо передачі в безоплатне користування комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православній Церкві України.