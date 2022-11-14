Настоятель Києво-Печерської лаври визнав: отець Захарій прославляв Росію (відео)

Настоятель Києво-Печерської лаври Лебідь закликав молитися за мир, при цьому не згадав, що Росія напала на Україну

Митрополит Лебідь опосередковано підтвердив автентичність відео з лаври з молитвою за Росію

Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь прокоментував скандал, який розгорівся довкола богослужінь, на якому священнослужителі УПЦ московського патріархату нібито прославляють Росію.

Лебідь опосередковано підтвердив автентичність відео з молитвою за Росію в одному з храмів лаври.

Як заявив настоятель Києво-Печерської лаври у відеозверненні, отця Захарія, який виконував «світську пісню», відсторонено від ведення служб.

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Також Лебідь наголосив, що у храмах УПЦ МП «моляться за мир у всьому світі». «Ми молимося за всіх православних людей. Сьогодні буде сувора заборона отцю Захарію служити літургії, а також звершувати ці молебні. Комусь, мабуть, неприємно, що він молиться. І він сам, я йому вірю, не співає цих пісень. Ми не можемо і не будемо співати в храмі світських пісень. У храмі має бути не «величание» когось, а «величание» святих», – заявив настоятель лаври.

Лебідь назвав війну «страшним горем», але при цьому без докорів Рсоії. «Так, напали, так – зруйнували. Сьогодні у храмах ми повинні молитися про одне – про мир у нашій державі, про збереження наших кордонів, щоб не гинули наші люди», – заявив представник лаври.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Служба безпеки України встановлює аутентичність відео із Києво-Печерської Лаври, на якому священнослужителі УПЦ московського патріархату під час богослужіння нібито прославляють Росію.

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Згодом Служба безпеки України заявила, що вже вивчає всі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, де співали пісень, що вихваляють «русскій мір».

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