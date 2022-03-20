  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Російські фашисти впритул розстріляли з танка будинок для літніх людей

    Російські фашисти впритул розстріляли з танка будинок для літніх людей
    фото: Луганська ОДА

    Через обстріл рашистів у Кремінній загинули 56 людей

    Російські окупаційні війська впритул розстріляли з танка будинок для літніх людей в Кремінній Луганської області. Внаслідок атаки загинули 56 осіб, повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    Він повідомив, що це сталося ще 11 березня. Подробиці нападу він повідомив лише зараз.

    «Російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти», – зазначив Гайдай.

    В результаті дій окупантів загинули 56 пацієнтів пансіонату. Ще 15 людей, що вижили, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату.

    Наразі військові та рятувальники не можуть дістатися до будинку.

    Крім того, окупанти зруйнували у Рубіжному та Сєвєродонецьку 24 будинки за добу, загинули двоє дітей.

    Також рашисти розповсюджують фейк про евакуацію українців до Луганська.

    18 березня внаслідок потужних обстрілів російською окупаційною армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної Луганської області пошкоджено близько 54 об’єктів.

    У Лисичанську на Луганщині російські війська обстріляли лікарню, загалом випустили десять снарядів.

    Теги: росія окупанти пенсіонери Луганщина війна вбивство обстріл Україна будинок окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські фашисти впритул розстріляли з танка будинок для літніх людей