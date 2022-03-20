Російські фашисти впритул розстріляли з танка будинок для літніх людей

Через обстріл рашистів у Кремінній загинули 56 людей

Російські окупаційні війська впритул розстріляли з танка будинок для літніх людей в Кремінній Луганської області. Внаслідок атаки загинули 56 осіб, повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він повідомив, що це сталося ще 11 березня. Подробиці нападу він повідомив лише зараз.

«Російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти», – зазначив Гайдай.

В результаті дій окупантів загинули 56 пацієнтів пансіонату. Ще 15 людей, що вижили, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату.

Наразі військові та рятувальники не можуть дістатися до будинку.

Крім того, окупанти зруйнували у Рубіжному та Сєвєродонецьку 24 будинки за добу, загинули двоє дітей.

Також рашисти розповсюджують фейк про евакуацію українців до Луганська.

18 березня внаслідок потужних обстрілів російською окупаційною армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної Луганської області пошкоджено близько 54 об’єктів.

У Лисичанську на Луганщині російські війська обстріляли лікарню, загалом випустили десять снарядів.