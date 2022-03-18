Рашисти обстріляли лікарню на Луганщині

Окупанти обстрілюють всю Луганщину

У Лисичанську на Луганщині російські війська обстріляли лікарню, загалом випустили десять снарядів. Про це у Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Лікарня і розташовані поряд житлові будинки залишилися без вікон. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На об’єкті працюють рятувальні служби.

Наразі бої тривають по всій лінії фронту в Луганській області. Ворог намагається прорватися у Рубіжному та Попасній.

У росіян немає успіхів і перемог у напрямку Сєвєродонецька, тому, зазначив Гайдай, терористи «реально бісяться», руйнуючи вщент населені пункти. Обстрілюють Сєвєродонецьк, Кремінне, Гірське, Лисичанськ.

Гайдай підтвердив, що на тимчасово захоплених територіях йдуть катування проукраїнських активістів і сімей військових ЗСУ. Людей вивозять з мішками на голові у невідомому напрямку.

Практично зруйновані об’єкти критичної інфраструктури, уточнив голова ОВА. Водночас місцева влада вже взялась за організацію гуманітарних коридорів й режиму «тиші».

Нагадаємо, з п‘ятої ранку росіяни гатять по місту Кремінна Луганської області.

Як повідомляв «Главком», 17 березня ворог завдав чергового удару по Сєвєродонецькому Христо-Різдвяному кафедральному собору, який належить УПЦ МП

Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.