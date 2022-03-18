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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли лікарню на Луганщині

    Рашисти обстріляли лікарню на Луганщині
    фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

    Окупанти обстрілюють всю Луганщину

    У Лисичанську на Луганщині російські війська обстріляли лікарню, загалом випустили десять снарядів. Про це у Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    Лікарня і розташовані поряд житлові будинки залишилися без вікон. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На об’єкті працюють рятувальні служби.

    Наразі бої тривають по всій лінії фронту в Луганській області. Ворог намагається прорватися у Рубіжному та Попасній.

    У росіян немає успіхів і перемог у напрямку Сєвєродонецька, тому, зазначив Гайдай, терористи «реально бісяться», руйнуючи вщент населені пункти. Обстрілюють Сєвєродонецьк, Кремінне, Гірське, Лисичанськ.

    Гайдай підтвердив, що на тимчасово захоплених територіях йдуть катування проукраїнських активістів і сімей військових ЗСУ. Людей вивозять з мішками на голові у невідомому напрямку.

    Практично зруйновані об’єкти критичної інфраструктури, уточнив голова ОВА. Водночас місцева влада вже взялась за організацію гуманітарних коридорів й режиму «тиші».

    Нагадаємо, з п‘ятої ранку росіяни гатять по місту Кремінна Луганської області.

    Як повідомляв «Главком», 17 березня ворог завдав чергового удару по Сєвєродонецькому Христо-Різдвяному кафедральному собору, який належить УПЦ МП

    Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна лікарня Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Рашисти обстріляли лікарню на Луганщині