Рашисти знищують Луганщину: за добу зруйновано пів сотні будівель

У результаті обстрілів 18 березня пошкоджено 19 приватних житлових будинків на Луганщині

Російські «асвабадітєлі» звільняють луганську землю від життя

18 березня внаслідок потужних обстрілів російською окупаційною армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної Луганської області пошкоджено близько 54 об’єктів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зокрема, зруйновано 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я, об’єкти критичної інфраструктури, складські та господарчі споруди.

«Росіяни продовжують вбивати мирне населення області. Під час учорашніх обстрілів загинули чотири людини в Сєвєродонецьку та Рубіжному. Поранено 10 осіб. Ці «асвабадітєлі» звільняють луганську землю від будь-якого життя. Однак, ще трохи і ми їх виженемо з наших домівок і повернемо мирне життя», - написав Гайдай.

Він також повідомив, що за минулу добу рятувальники області ліквідували 46 пожеж, що виникли внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ.

Нагадаємо, на Луганщині командир бригади окупантів дременув із поля бою.

У Лисичанську на Луганщині російські війська обстріляли лікарню, загалом випустили десять снарядів.

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