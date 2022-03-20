  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Херсоні розстріляли машину помічника депутата (відео)

    Машину помічника депутата обстріляли 20 березня вранці - У Херсоні розстріляли машину помічника депутата (відео)
    Машину помічника депутата обстріляли 20 березня вранці
    фото з відкритих джерел

    Помічник депутата загинув на місці, його дружина у лікарні

    У Херсоні 20 березня зранку розстріляли автомобіль Mercedes-benz ML 350, який належав помічнику депутата міської ради Володимира Сальдо Павла Слободчикова, інформує місцеве видання «Мост».

    Помічник депутата загинув на місці, його дружина у лікарні. Сталося це на вулиці П'ятихатській біля будинку Володимира Сальдо.

    Відповідне відео опублікували сусіди.

    Інформацію про смерть Слободчикова підтвердив один з депутатів від «Блоку Володимира Сальдо».

    Раніше повідомлялося, що у віці 62 років помер заступник мера Херсона Анатолій Хоменко. Відомо, що лікарі билися за його життя, але врятувати не змогли.

    Зазначимо, в Херсоні окупанти зняли прапор та герб України із будівлі Обласної державної адміністрації.

    Також мешканці Херсону продовжують чинити опір російським окупантам.

    Нагадаємо, Херсон продовжує давати опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

    Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.

    Теги: росія окупанти війна смерть автомобіль Україна Херсон Twitter дружина окупація мост #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Херсоні розстріляли машину помічника депутата (відео)