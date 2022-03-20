У Херсоні розстріляли машину помічника депутата (відео)

Помічник депутата загинув на місці, його дружина у лікарні

У Херсоні 20 березня зранку розстріляли автомобіль Mercedes-benz ML 350, який належав помічнику депутата міської ради Володимира Сальдо Павла Слободчикова, інформує місцеве видання «Мост».

Помічник депутата загинув на місці, його дружина у лікарні. Сталося це на вулиці П'ятихатській біля будинку Володимира Сальдо.

Відповідне відео опублікували сусіди.

У Херсоні вбили помічника депутата pic.twitter.com/lyPkIhjqqs — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) March 20, 2022

Інформацію про смерть Слободчикова підтвердив один з депутатів від «Блоку Володимира Сальдо».

Раніше повідомлялося, що у віці 62 років помер заступник мера Херсона Анатолій Хоменко. Відомо, що лікарі билися за його життя, але врятувати не змогли.

Зазначимо, в Херсоні окупанти зняли прапор та герб України із будівлі Обласної державної адміністрації.

Також мешканці Херсону продовжують чинити опір російським окупантам.

Нагадаємо, Херсон продовжує давати опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.