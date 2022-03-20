Рашисти обстріляли Маріуполь з чотирьох кораблів

Окупанти стріляли з важкого озброєння

Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів, повідомляє окремий загін спеціального призначення «Азов».

Нагадаємо, вчора російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв № 12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Доля людей наразі невідома. У місті продовжують точитися бої і постійні обстріли з боку російських військ.

Також відомо, що росіяни вивозять маріупольців до РФ: названо вулиці, з яких ворог викрадає людей.

Учора міськрада Маріуполя повідомила, що окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища в будівлі спортклубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячі людей (переважно жінки та діти). Маріупольська міськрада зазначає, що спершу окупанти забирали людей до фільтраційних таборів, де перевіряли телефони та документи. Після цього частину маріупольців переправляли до віддалених російських міст. Доля інших людей лишається невідомою.

За попередніми даними, ворог вивіз кілька тисяч людей.

Також повідомлялося, що у передмістях Маріуполя люди вмирають із голоду.

Нагадаємо, що сьогодні триває евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Люди можуть покидати місто на власному транспорті.





