Розстріл патрульних на Вінниччині: стало відомо, чому військові напали на правоохоронців

Поліцейські помітили та зупинили автомобіль із військовими, щоб перевірити їхні документи

Двоє військових, які напали на поліцейських на Вінничнині, планували втекти з України. Про це речниця Нацполіції Олена Бережна розповіла в ефірі телемарафону.

«Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон України. Наразі слідством попередньо встановлено, що причиною нападу було те, що вони перевозили бойові гранати», – заявила Бережна.

Як відомо, поліцейські помітили та зупинили автомобіль із військовими, щоб перевірити їхні документи. У відповідь ті відкрили вогонь.

Нагадаємо, напередодні підозрюваних у нападі затримали в Одеській області. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Як відомо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону.

Як повідомлялося, чоловіки, що вбили правоохоронця та поранили його напарника на Вінниччині, можуть бути військовими. Правоохоронні органи перевіряють цю версію.

Також відомо, що у Вінницькій області знайдений автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції. Самих нападників продовжують розшукувати.