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Розстріл поліцейських у Вінницькій області: знайдено автомобіль нападників

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розстріл поліцейських у Вінницькій області: знайдено автомобіль нападників
Правоохоронці розшукують чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських
фото: скріншот із відео

Самих нападників продовжують розшукувати

У Вінницькій області знайшли автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції. Самих нападників продовжують розшукувати. Про це заявив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк у ефірі телемарафону.

«На території Вінницької області виявили транспортний засіб, на якому переміщувалися підозрювані. Також на тому місці виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна», – розповів керівник прокуратури.

За словами Рихлюка, наразі на території Вінницької та суміжних областей проводиться низка слідчих та розшукових дій, щоб встановити місцеперебування підозрюваних.

«Дані особи є військовослужбовцями ЗСУ», – додав він.

Як відомо, сьогодні, 20 квітня, близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону. 

Як повідомлялося, чоловіки, що вбили правоохоронця та поранили його напарника на Вінниччині, можуть бути військовими. Правоохоронні органи перевіряють цю версію.

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Теги: відео Ігор Клименко інспектор міністр боєприпаси автомобіль

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