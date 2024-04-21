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Поліція затримала підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінничині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Поліція затримала підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінничині
Підозрюваним у розстрілі поліцейських загрожує довічне ув'язнення
фото: Національна поліція України/Telegram

Зловмисники переховувались на території Одеської області

Двох чоловіків, що напали на поліцейських у Вінницькій області, затримано. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Зловмисники переховувались на території Одеської області. Це двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.

Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників.

Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

Поліція затримала підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінничині фото 1

За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України – Убивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.

Поліція затримала підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінничині фото 2

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Як відомо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону. 

Як повідомлялося, чоловіки, що вбили правоохоронця та поранили його напарника на Вінниччині, можуть бути військовими. Правоохоронні органи перевіряють цю версію.

Також відомо, що у Вінницькій області знайдений автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції. Самих нападників продовжують розшукувати. 

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Теги: відео інспектор прокуратура Ігор Клименко автомобіль міністр батько вбивство

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