Розстріл поліцейських на Вінниччині: загинув 20-річний інспектор (фото)

«Максим Зарецький був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцем»

У ніч на 20 квітня на Вінниччині був розстріляний рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління Максим Зарецький. Його напарник був поранений. Про це повідомила Національна поліція України.

«Максиму було 20 років. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора роки віддано служив у секторі реагування патрульної поліції», – розповіли правоохоронці.

Без єдиного сина залишилися батьки чоловіка. Колеги Максима пригадують, що він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцем.

«Колектив Національної поліції висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого поліцейського. Назавжди у небеснім строю…», – йдеться в дописі Нацполіції.

Як відомо, сьогодні, 20 квітня, близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону.