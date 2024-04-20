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На Вінниччині двоє чоловіків розстріляли поліцейських (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Вінниччині двоє чоловіків розстріляли поліцейських (фото, відео)
На Вінничині вбито правоохоронця
фото: Нацполіція

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію

Сьогодні вночі двоє чоловіків розстріляли поліцейських на Вінниччині. Загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Зазначається, що сьогодні, 20 квітня, близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

Фото з місця вбивства поліцейського на Вінниччині
Фото з місця вбивства поліцейського на Вінниччині
фото: Нацполіція

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно, причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції. Вживаються заходи для встановлення місця перебування та затримання осіб, причетних до вбивства правоохоронця.

Місцеві Telegram-канали поширюють відео, на яких нібито присутні зловмисники.

Нагадаємо, що 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Нещодавно суд продовжив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави до 2 червня 2024 року включно.

До слова, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ВРП) 17 квітня розглянула дисциплінарну справу щодо судді Тульчинського районного суду Вінницької області Сергія Ковганича, затриманого поліцією у березні 2023 року за перевищення швидкості і наїзд на поліцейського. Суд розглянув справу і виніс рішення про те, що у діях судді немає жодних порушень, рішення остаточне і оскарженню не підлягає. 

Теги: Вінниччина стрілянина вбивство поліцейських поліція

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