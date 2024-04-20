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Розстріл правоохоронців на Вінниччині: очільник МВС відреагував

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розстріл правоохоронців на Вінниччині: очільник МВС відреагував
На Вінничині вбито правоохоронця
фото: Нацполіція

Клименко: «Цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає»

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону. Про це очільник МВС написав у Telegram.

«Неважливо – хто та в якому одязі, якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути», –підкреслив міністр.

Клименко заявив, що стрільців необхідно знайти та затримати.

«Цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає», – додав глава МВС.

Він також висловив співчуття родині та близьким загиблого поліцейського.

Нагадаємо, що сьогодні вночі двоє чоловіків розстріляли поліцейських на Вінниччині. Загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

Як відомо, 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Нещодавно суд продовжив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави до 2 червня 2024 року включно.

До слова, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ВРП) 17 квітня розглянула дисциплінарну справу щодо судді Тульчинського районного суду Вінницької області Сергія Ковганича, затриманого поліцією у березні 2023 року за перевищення швидкості і наїзд на поліцейського. Суд розглянув справу і виніс рішення про те, що у діях судді немає жодних порушень, рішення остаточне і оскарженню не підлягає. 

Теги: МВС поліція вбивство поліцейських Ігор Клименко

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