Розстріл патрульних на Вінниччині: з’явилися нові подробиці

На момент нападу в автомобілі поліції сидів цивільний чоловік

У машині поліцейських, яких було розстріляно на Вінниччині, сидів також цивільний чоловік. Правоохоронці везли його на освідування. Про повідомила речниця Нацполіції Вінницької області Заріна Маєвська в коментарі «Суспільному».

«Тієї ночі поліцейські двічі виїжджали на повідомлення про вчинення домашнього насильства. Вперше склали протокол на правопорушника, але буквально за 20 хвилин надійшло друге повідомлення. Цей чоловік намагався вчинити бійку з родичами та вчинив непокору працівникам поліції. Тому вони забрали його із собою, щоб повезти на освідування і скласти протокол», – розповіла представниця правоохоронців.

За її словами, саме дорогою до відділку поліцейські помітили та зупинили автомобіль із військовими, щоб перевірити їхні документи.

На момент нападу цивільний чоловік був в автомобілі поліції та не постраждав.

Як відомо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону.

Як повідомлялося, чоловіки, що вбили правоохоронця та поранили його напарника на Вінниччині, можуть бути військовими. Правоохоронні органи перевіряють цю версію.

Також відомо, що у Вінницькій області знайдений автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції. Самих нападників продовжують розшукувати.