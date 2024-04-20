Убивство поліцейського на Вінниччині зафіксувала бодікамера (відео)

Загинув 20-річний поліціянт

Унаслідок стрілянини сьогодні вночі на Вінниччині загинув поліцеський, а його напарник зазнав поранень. Трагічну подію зафіксувала на відео бодікамера правоохоронця.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду людям з чутливою психікою.

Як відомо, сьогодні, 20 квітня, близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону.