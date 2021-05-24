«Слуга» Семінський в справі про своє викрадення зірвав очну ставку

Семінський звинувачує ексміністра транспорту Рудьковського у своєму викраденні

Народний депутат від «Слуги народу» Олег Семінський і депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич разом приїхали на очну ставку у справі про нібито викрадення Семінського, але зірвали її.

Про це повідомляє РБК-Україна.

«В Офісі генерального прокурора була організована очна ставка між Семінським і Рудьковським. Примітно, що на слідчому заході Семінський був не сам, а в компанії депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який, за наявною інформацією, часом навіть намагався перехоплювати ініціативу у слідчого», – вказує видання.

За словами журналістів, під час очної ставки Шуфрич підтвердив, що в період, коли Семінський нібито був «викрадений» (2012-2015 роки), він насправді перебував за кордоном.

При цьому посеред слідчих дій Шуфрич поїхав на суд у справі Медведчука, щоб спробувати взяти колегу по фракції на поруки. Слідом за ним поїхав і Семінський. У результаті слідчі Генпрокуратури не змогли навіть скласти протокол очної ставки, не кажучи вже про те, щоб його підписали всі учасники зустрічі, як того вимагає законодавство.

Нагадаємо, Олег Семінський, який раніше працював директором найбільшої нафтогазової компанії України «Нафтогазвидобування», звинувачує в тому числі ексміністра транспорту Миколу Рудьковського у викраденні, яке нібито відбулося в 2012 році.

На оприлюднених виданням «Цензор.нет» записах прослушки СБУ, Семінський обговорює способи «віджати» частку разом з відомим кримінальним авторитетом Андрієм Мельником, якого раніше Семінський якраз і називав одним з виконавців його нібито викрадення.

При цьому Семінський активно згадує про свій статус народного депутата і причетність до президентської команди. Раніше майбутній депутат також потрапив на записи, в яких він підтверджував готовність заплатити за мандат до 7 мільйонів, і пізніше визнав справжність цих матеріалів

За словами Рудьковського, причина протистояння – спроби Семінського «віджати» частку 25% компанії, еквівалентну приблизно 150 мільйонам доларів, яка належить сім'ї ексміністра.

«Семінський каже: якщо ти перепишеш («частку в Нафтогазвидобуванні», – ред.), я піду в прокуратуру, дам свідчення, що ти мене не крав. Справа закриється і все. А якщо ні – у нас в прокуратурі все схвачено, приїдеш в Україні, ми тебе посадимо. До тих пір, поки не перепишеш те, що ми хочемо», – розповідав Рудьковський в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Ексміністр навіть звернувся з відкритим листом до президента Володимира Зеленського, де докладно виклав всі обставини цієї історії – але лист залишився без відповіді.

На початку цієї весни Рудьковський добровільно повернувся в Україну, дізнавшись про те, що правоохоронці підозрюють його у викраденні Семінського, і отримав формальну підозру у цій справі.

«Рудьковський, почувши про звинувачення, повернувся з-за кордону і сам ініціював співпрацю зі слідством. Крім того, що звинувачення абсолютно безпідставні, в документах справи немає жодного доказу мотиву і провини Рудьковського. А відсилання до екзотичних аргументів, як позиція екстрасенсів з ТБ-шоу по фотографії заявника, взагалі є юридичним ноу-хау», – заявив адвокат ексміністра Микола Катеринчук.