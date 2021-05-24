Агенти Кремля включили у санкційні списки РНБО добровольців, які боронили незалежність України

Якщо для захисту побратимів-чеченців треба буде використати силу – ми це зробимо...

Шановні пані та панове!

Українські Журналісти!

Звертаюсь до вас із проханням поширити цей текст...

Прийшла інформація, що у «санкційні списки РНБО» потрапили наші Брати по зброї із добровольчого батальйону ім. шейха Мансура... Наші Брати-чеченці.

Прошу максимального розголосу про цей кричущий факт!

Вважаю, що кремлівська агентура, яка інфільтрована у силові українські структури та владу, проводить спецоперацію по дестабілізації ситуації всередині Держави, з метою подальшого розширення агресії та повномасштабного вторгнення в Україну...

Саме тому агенти Кремля всунули у списки злодіїв, бандитів, антиукраїнських елементів, Людей, які пліч-о-пліч з нами пройшли військовий шлях з 2014 року, боронячи нашу Свободу і Незалежність.

Попереджаю владу: ми, наших Побратимів-чеченців, не віддамо на поталу ворогу...

Якщо для їх захисту треба буде використати силу – ми це зробимо...

Дуже сподіваюсь на патріотичну, державницьку позицію Секретаря РНБО та офіцерів і генералів СБУ і МВС!

Смерть російській федерації!

Слава Вільній Ічкерії!

Слава Україні!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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