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    Думки вголос

    Агенти Кремля включили у санкційні списки РНБО добровольців, які боронили незалежність України

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Агенти Кремля включили у санкційні списки РНБО добровольців, які боронили незалежність України

    Якщо для захисту побратимів-чеченців треба буде використати силу – ми це зробимо...

    Шановні пані та панове!

    Українські Журналісти!

    Звертаюсь до вас із проханням поширити цей текст...

    Прийшла інформація, що у «санкційні списки РНБО» потрапили наші Брати по зброї із добровольчого батальйону ім. шейха Мансура... Наші Брати-чеченці.

    Прошу максимального розголосу про цей кричущий факт!

    Вважаю, що кремлівська агентура, яка інфільтрована у силові українські структури та владу, проводить спецоперацію по дестабілізації ситуації всередині Держави, з метою подальшого розширення агресії та повномасштабного вторгнення в Україну...

    Саме тому агенти Кремля всунули у списки злодіїв, бандитів, антиукраїнських елементів, Людей, які пліч-о-пліч з нами пройшли військовий шлях з 2014 року, боронячи нашу Свободу і Незалежність.

    Попереджаю владу: ми, наших Побратимів-чеченців, не віддамо на поталу ворогу...

    Якщо для їх захисту треба буде використати силу – ми це зробимо...

    Дуже сподіваюсь на патріотичну, державницьку позицію Секретаря РНБО та офіцерів і генералів СБУ і МВС!

    Смерть російській федерації!

    Слава Вільній Ічкерії!

    Слава Україні!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія МВС АТО СБУ РНБО війна добровольці
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    Агенти Кремля включили у санкційні списки РНБО добровольців, які боронили незалежність України