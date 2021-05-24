Агенти Кремля включили у санкційні списки РНБО добровольців, які боронили незалежність України
Якщо для захисту побратимів-чеченців треба буде використати силу – ми це зробимо...
Шановні пані та панове!
Українські Журналісти!
Звертаюсь до вас із проханням поширити цей текст...
Прийшла інформація, що у «санкційні списки РНБО» потрапили наші Брати по зброї із добровольчого батальйону ім. шейха Мансура... Наші Брати-чеченці.
Прошу максимального розголосу про цей кричущий факт!
Вважаю, що кремлівська агентура, яка інфільтрована у силові українські структури та владу, проводить спецоперацію по дестабілізації ситуації всередині Держави, з метою подальшого розширення агресії та повномасштабного вторгнення в Україну...
Саме тому агенти Кремля всунули у списки злодіїв, бандитів, антиукраїнських елементів, Людей, які пліч-о-пліч з нами пройшли військовий шлях з 2014 року, боронячи нашу Свободу і Незалежність.
Попереджаю владу: ми, наших Побратимів-чеченців, не віддамо на поталу ворогу...
Якщо для їх захисту треба буде використати силу – ми це зробимо...
Дуже сподіваюсь на патріотичну, державницьку позицію Секретаря РНБО та офіцерів і генералів СБУ і МВС!
Смерть російській федерації!
Слава Вільній Ічкерії!
Слава Україні!
Джерело: блог Дмитра Яроша