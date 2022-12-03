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СБУ встановила ініціаторів псевдозакону щодо «приєднання» Луганщини до Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
СБУ встановила ініціаторів псевдозакону щодо «приєднання» Луганщини до Росії

Серед фігурантів – родич «мера» Луганська, який перебуває під санкціями

Служба безпеки викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях сходу України. Про це ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

У результаті системної роботи слідчі СБУ встановили особи п’ятьох так званих депутатов народного совета ЛНР III созыва, які сприяли прийняттю псевдозакону про фейковий референдум у захоплених районах Луганщини.

У вересні 2022 року вони ініціювали його голосування і після цього звернулися до ватажка терористів Пасічника щодо підписання незаконного документа.

Встановлено, що серед фігурантів – родич «мера» Луганська, який перебуває під санкціями України та західних держав-партнерів за особливо тяжкі злочини.

За даними слідства, всі п’ятеро зловмисників після 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ.

За це вони отримали «мандати» у створеному агресором «народном совете лнр».

Перебуваючи на «посадах», сприяли посиленню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ.

Після початку повномасштабного вторгнення колаборанти виконували завдання Москви щодо підготовки та проведення фейкового плебісциту.

Крім прийняття незаконних «актів», брали активну участь у постановочних сюжетах російських пропагандистів, в яких закликали «проголосувати» за входження до складу РФ.

Також вони їздили по «виборчих округах», де особисто агітували місцевих жителів зробити свій «вибір» на користь країни-агресора.

В організації псевдореферендуму «допомагали» куратори-представники путінської партії «Единая Россия» та кремлівські піар-технологи.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за:

  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території Луганської області. Але Служба безпеки встановила місця їхнього перебування і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Раніше СБУ затримала у Херсоні російського агента, який коригував обстріли позицій ЗСУ на південному фронті. Він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. 

Теги: россия референдум партії

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