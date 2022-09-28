Збирали розвіддані про українські позиції: СБУ затримала російських агентів

Одного із ворожих поплічників затримано в результаті спецоперації контррозвідки СБУ у Краматорську

Зловмисники передавали ворогу інформацію про геолокації та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу ліній східного і південного фронтів

Служба безпеки України затримала двох російських агентів у прифронтових районах Донеччини. Вони збирали розвіддані про фортифікаційні укріплення поблизу Краматорська і Запоріжжя. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Зловмисники передавали ворогу інформацію про геолокації та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу ліній східного і південного фронтів.

«Одного із ворожих поплічників затримано в результаті спецоперації контррозвідки СБУ у Краматорську. За вказівкою окупантів, він мав збирати розвіддані щодо оборони міста. Ще одну російську агентку співробітники Служби безпеки затримали у Покровську. Зловмисниця розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донеччини і Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.

Для цього жінка об’їжджала території обох регіонів і приховано спостерігала за об’єктами ЗСУ.

Наразі російським агентам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя.