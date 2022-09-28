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СБУ оголосила підозру Сальдо, Пушиліну та ще 14 організаторам «референдуму»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ оголосила підозру Сальдо, Пушиліну та ще 14 організаторам «референдуму»

Колаборанти за підтримки збройних формувань РФ і представників держави-агресора провели низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного референдуму

Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя. Про це повідомляє пресцентр відомства.

На Донеччині підозру від СБУ отримали:

  • Денис Пушилін, «голова ДНР»;
  • Володимир Бідьовка, «голова народної ради ДНР»;
  • Радомська Олена, «секретар ЦВК ДНР».
СБУ оголосила підозру Сальдо, Пушиліну та ще 14 організаторам «референдуму» фото 1

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:

  • Євген Балицький, «голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області»;
  • Галина Данильченко, «виконуюча обов’язки мера» Мелітополя;
  • Олександр Сауленко, «голова військово-цивільної адміністрації Бердянська»;
  • Галина Катющенко, «голова центральної виборчої комісії» Запорізької області»;
  • Андрій Сігута, «голова військово-цивільної адміністрації» Мелітопольського району».
  • Максим Зубарев, «голова Якимівської громади Мелітопольського району».

На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:

  • Володимир Сальдо, «голова військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;
  • Кирил Стремоусов, «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;
  • Марина Захарова, «голова центральної виборчої комісії» Херсонської області;
  • Ольга Кулик, «голова територіальної виборчої комісії Генічеського району»;
  • Тамара Мірошниченко, «голова територіальної виборчої комісії Бериславського району»;
  • Олена Саяхова, «голова тимчасової виборчої комісії Каховського району»;
  • Людмила Козлова, «голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району».
СБУ оголосила підозру Сальдо, Пушиліну та ще 14 організаторам «референдуму» фото 2

Слідчі СБУ підозрюють цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зокрема, встановлено, що ці колаборанти за підтримки збройних формувань РФ і представників держави-агресора провели низку заходів для підготовки та організації проведення незаконного референдуму, а саме:

  • створили територіальні дільниці для псевдоголосування;
  • сформували фейкові територіальні та дільничні виборчі комісії;
  • інформували мешканців громад щодо підготовки та проведення «референдуму»;
  • склали попередні списки учасників «плебісциту»;
  • розробили та затвердили форму й текст «бюлетенів» для голосування на псевдореферендумі, а також розпорядились щодо виготовлення та доставки їх для голосування на дільниці та до відповідних комісій;
  • забезпечили фінансування підготовки та проведення «референдуму» тощо.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.

Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. 

Росія вже опублікувала нібито результати псевдореферендуму.

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Теги: Запоріжжя СБУ «ДНР» «ЛНР» війна референдум Херсонщина Денис Пушилін Володимир Сальдо

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