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Окупація Гостомеля: СБУ ідентифікувала рашистів, які розстрілювали евакуаційні колони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупація Гостомеля: СБУ ідентифікувала рашистів, які розстрілювали евакуаційні колони
Fгресори упродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими жителями
фото скріншот відео

У результаті ворожого обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще шестеро – отримали важкі поранення

Упродовж стабілізаційних заходів у звільнених районах Київщини Служба безпеки встановила особи ще п’ятьох загарбників, які вчиняли воєнні злочини на території регіону.

25 лютого цього року вони розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними жителями Гостомеля під час тимчасової окупації селища. Потерпілі намагались евакуюватись із зони бойових дій у напрямку Києва, повідомила пресслужба СБУ.

У результаті ворожого обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще шестеро – отримали важкі поранення.

Окупація Гостомеля: СБУ ідентифікувала рашистів, які розстрілювали евакуаційні колони фото 1

За даними слідства, до вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону Hосгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) по Красноярському краю.

Не виконавши завдання Кремля щодо захоплення Києва, окупанти відступили та зайняли позиції у Гостомелі.

Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, агресори упродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими жителями, які намагались евакуюватись.

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Встановлено, що злочинний наказ стріляти по цивільним віддавали командир підрозділу омонівців, його заступник і представник командування росгвардії по Красноярському краю. В результаті розслідування отримано їх установчі дані і контакти.

Крім того, ідентифіковано двох підлеглих, які власноруч розстрілювали автоколони.

У ході слідства встановлено 11 потерпілих і понад 40 свідків злочину. Також призначено 57 експертиз і проведено 9 слідчих експериментів, отримано відео з камер, розташованих поруч із місцем розстрілів, і відеозапис свідка подій.

Наразі п’ятьом загарбникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.

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Теги: свято Київщина розслідування наказ відео поранення окупанти

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