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СБУ затримала коригувальника дронів-камікадзе по Одещині (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала коригувальника дронів-камікадзе по Одещині (фото)
фото: пресслужба СБУ

Зрадником є мешканець міста Рені, якого завербували спецслужби РФ

Служба безпеки викрила російського агента на Одещині. Він розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні регіону, повідомляє пресслужба СБУ.

Насамперед зловмисник збирав інформацію про місця базування підрозділів оборони ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки.

Крім цього, він встановлював точні координати блок-постів і об’єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання.

У разі отримання розвідданих ворог планував їх використати для підготовки диверсій і здійснення повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами та дронами-камікадзе.

За даними слідства, зрадником є мешканець міста Рені, якого завербували спецслужби РФ після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресорів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які активно «афішував» серед оточуючих.

Для виконання ворожих завдань російський агент приховано спостерігав за об’єктами та маршрутами руху підрозділів ЗСУ та Національної гвардії,  здійснюючи їх фотофіксацію.

5 фото
На весь екран

Отримані відомості передавав окупантам через анонімний Телеграм-канал, у вигляді «фотозвіту» та позначок на електронній карті з детальним описом «спостережень».

У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали зловмисника на спробі передачі закритих відомостей до РФ.

У затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон з доказами прихованого листування з російським куратором.

Наразі слідчі СБУ повідомили  ворожому поплічнику про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у ніч на 26 вересня російські окупанти знову атакували Одещину дронами. Нагадаємо, вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила на Черкащині поплічника агресорів, який поширював прокремлівську пропаганду та виправдовував ворожі дії окупантів. Крім цього, він планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення «Ахмат» (більше відомого як ОМОН) Росгвардії у Чеченській республіці,

 

Теги: ворог обстріл безпілотник телефон війна Одещина зрада окупанти СБУ

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